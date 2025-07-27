Україна запровадила санкції проти понад 90 російських компаній

Україна продовжує роботу над санкціями у сфері матеріалів, критичних для російського ВПК

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 липня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №555/2025.

Як пояснив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, одне рішення стосується синхронізації санкцій, інше – проти російського військово-промислового комплексу.

«Україна системно працює над синхронізацією санкцій з міжнародними партнерами. У 18-му пакеті санкцій ЄС ми ідентифікували вісім фізичних і 45 юридичних осіб для синхронізації – зокрема компанії з РФ, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших. Структури, які пов’язані з тіньовим флотом, постачанням товарів подвійного призначення в обхід санкцій, а також з російським ВПК. Водночас близько 40% нових європейських санкційних цілей уже були раніше внесені до санкційного списку України, що свідчить про ефективну координацію підходів. Більше синхронізації – складніше обходити санкції», – наголосив Власюк.

За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики, Україна вже передала конкретні пропозиції до наступного, 19-го санкційного пакета ЄС.

«Також продовжуємо роботу над санкціями у сфері матеріалів, критичних для російського ВПК. Застосовані обмеження щодо понад 90 російських компаній і осіб, пов’язаних із видобутком, переробкою та постачанням рідкоземельних і рідкісних металів, зокрема неодиму, диспрозію, церію, тербію, гадолінію, ітрію, індію та танталу. Ці ресурси є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів і БпЛА. Ми працюємо над тим, щоб і міжнародні партнери ухвалили аналогічні санкції. Обмеження поставок у цих секторах означатиме конкретне зменшення спроможності РФ на полі бою», – підсумував Владислав Власюк.

Нагадаємо, Велика Британія та Європейський Союз оголосили про чергове зниження граничної ціни на російську сиру нафту. Цей крок є частиною посилення економічного тиску на Росію та безпосередньо спрямований на критично важливі доходи Кремля від нафти. Також Велика Британія запровадила нові санкції проти 137 суден «тіньового флоту» РФ.

Як повідомлялося, вторинні тарифи, які США можуть запровадити щодо Росії, здатні серйозно вплинути на постачання російської нафти до ключових споживачів – Китаю, Індії та Туреччини. Саме ці три держави залишаються найбільшими імпортерами російського енергоресурсу.

До слова, міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі заявив, що Індія зможе задовольнити свої потреби в енергоресурсах завдяки альтернативним джерелам, якщо поставок із Росії торкнуться вторинні санкції.