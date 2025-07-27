Зеленський та Макрон обговорили посилення ППО та виробництво дронів

Зеленський: Франція готова нам із цим допомагати, будемо працювати разом

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Глави держав обговорили широкий спектр питань, ключовими серед яких були оборонні потреби України, фінансування виробництва українських дронів, підготовка пілотів та євроінтеграційний шлях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив на важливості зміцнення протиповітряної оборони України. У зв'язку з цим, сторони обговорили постачання додаткових ракет до систем SAMP/T та Crotale.

Як підкреслює президент, особливу увагу приділили фінансуванню виробництва українських дронів усіх типів. «Франція готова нам із цим допомагати, будемо працювати разом», – підкреслив Зеленський.

Також лідери обговорили тренування українських пілотів на літаках «Міраж». Президент України висловив вдячність Франції за продовження навчання українських льотчиків, що дозволить підготувати ще більше додаткових пілотів.

Володимир Зеленський поінформував Макрона про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі. За його словами, вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Україна також очікує на відповідь щодо своєї пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня, на якій обов’язково мають бути присутні представники Європи.

Значну частину розмови було присвячено євроінтеграційному шляху України. Лідери домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом. Зеленський підкреслив, що важливо, аби Україна та Молдова і надалі рухалися синхронно у цьому процесі.

Президент України детально обговорив роботу антикорупційної інфраструктури України, яка, за його словами, повністю функціонує. Він зазначив, що президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів та запобігає російському впливу на них.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 липня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».