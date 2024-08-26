Макрон вперше прокоментував арешт засновника Telegram Дурова

Президент Франції запевнив, що арешт засновника Telegram «відбувся в межах судового розслідування, що триває»

Емануель Макрон: «Це жодним чином не є політичним рішенням. Це рішення ухвалюють судді»

Президент Франції уперше прокоментував арешт засновника Telegram Павла Дурова в Парижі. Президент Франції підкреслив, що це рішення ухвалюють судді, а не політики, і Франція підтримує свободу вираження поглядів у межах закону. Про це Макрон заявив сторінці в X.

Президент Франції запевнив, що арешт засновника Telegram «відбувся в межах судового розслідування, що триває».

«Це жодним чином не є політичним рішенням. Це рішення ухвалюють судді», – підкреслив Макрон.

За його словами, Франція підтримує свободу вираження поглядів, але у правовій державі свободи в соціальних мережах «реалізуються в межах, встановлених законом для захисту громадян і дотримання їхніх основних прав».

«Саме суди, в умовах повної незалежності, мають забезпечувати дотримання закону», – додав Макрон.

Американський мільярдер та засновник соцмережі Х Ілон Маск саркастично відреагував на арешт засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова у Франції. Про це він написав у Х.

«Точка зору: Зараз 2030 рік у Європі, і вас стратять за те, що вам сподобався мем», – прокоментував Маск пост про затримання Дурова.

Мільярдер також створив хештег «звільніть Павла» під відео, на якому Дуров обговорює з відомим американським журналістом Такером Карлсоном питання свободи слова в Інтернеті та задоволений тим, що Маск придбав Twitter (тепер X).

Нагадаємо, що французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака.