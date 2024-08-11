Перед закриттям Олімпіади поліція провела евакупцію навколо Ейфелевої вежі

На 330-метрову пам'ятку піднявся чоловік без сорочки

Поліція Парижу евакуювала людей із території навколо Ейфелевої вежі після того, як помітила чоловіка, що піднімався на пам’ятку. Про це повідомляє AP.

Правоохоронці побачили, як вдень на 330-метрову вежу підіймався невідомий чоловік без сорочки. Незрозуміло, звідки він почав своє сходження, але його помітили просто над олімпійськими кільцями, що прикрашають другу частину монумента, прямо над першим оглядовим майданчиком.

Поліція відпровадила відвідувачів із зони довкола пам’ятки близько 15:00. Деяким відвідувачам, яких ненадовго заблокували на другому поверсі, дозволили вийти приблизно через 30 хвилин.

Варто зазначити, що цьогоріч Ейфелева вежа була центральною частиною церемонії відкриття, а Селін Діон виконувала серенаду місту з одного з оглядових майданчиків.

Нагадаємо, що вже сьогодні відбудеться церемонія закриття Олімпійських Ігор-2024, яку називають справжньою подорожжю у часі. Прапороносцями України будуть срібні призери Ігор Парвіз Насібов та Людмила Лузан.

Літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

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