Нардеп закликав до регулювання Telegram на тлі затримання Дурова у Франції

«Ніщо не зупинить рішення, час якого настав ще у 2022 році», – вважає Юрчишин

Голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає, що Україна має запровадити жорсткіше регулювання Telegram раніше, ніж це зроблять інші країни після затримання засновника месенджера Павла Дурова у Франції. Про це Юрчишин написав у Facebook.

За його словами, зараз Росія «кидає всі сили», щоб звільнити Дурова. Той, щоб його не видали Москві, мовляв, піде на співпрацю із французьким слідством.

У результаті цього в усьому світі впровадять жорсткіше регулювання Telegram. Однак, на думку депутата, Україна має зробити це раніше, «бо саме ми на передовій».

«Ніщо не зупинить рішення, час якого настав ще у 2022 році», – вважає Юрчишин.

Нагадаємо, що французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака.

До слова, американський мільярдер та засновник соцмережі Х Ілон Маск саркастично відреагував на арешт Дурова.

Тим часом росіяни забили на сполох через арешт засновника Telegram.