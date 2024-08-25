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Нардеп закликав до регулювання Telegram на тлі затримання Дурова у Франції

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Нардеп закликав до регулювання Telegram на тлі затримання Дурова у Франції
Україна має запровадити жорсткіше регулювання Telegram, вважає Юрчишин
фото з відкритих джерел

«Ніщо не зупинить рішення, час якого настав ще у 2022 році», – вважає Юрчишин

Голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає, що Україна має запровадити жорсткіше регулювання Telegram раніше, ніж це зроблять інші країни після затримання засновника месенджера Павла Дурова у Франції. Про це Юрчишин написав у Facebook.

За його словами, зараз Росія «кидає всі сили», щоб звільнити Дурова. Той, щоб його не видали Москві, мовляв, піде на співпрацю із французьким слідством.

У результаті цього в усьому світі впровадять жорсткіше регулювання Telegram. Однак, на думку депутата, Україна має зробити це раніше, «бо саме ми на передовій».

«Ніщо не зупинить рішення, час якого настав ще у 2022 році», – вважає Юрчишин.

Нагадаємо, що французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака.

До слова, американський мільярдер та засновник соцмережі Х Ілон Маск саркастично відреагував на арешт Дурова.

Тим часом росіяни забили на сполох через арешт засновника Telegram.

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Теги: росія слідство Україна Telegram Ярослав Юрчишин Павло Дуров

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