Міноборони Франції зазначає, що обидві сторони завдають удари у глибину одне одному

Операція України в Курській області має «певний початковий успіх». Про це повідомляє Міністерство оборони Франції.

Міноборони Франції стверджує, що операцію проводять Збройні сили України, хоча українське військове командування та офіційний Київ не робили прямих заяв з цього приводу.

«Наступ Збройних сил України у Курській області, завдяки ефекту несподіванки і протистоянню менш підготовленим силам, аніж на східному фронті, схоже, має певний початковий успіх. Ця атака може змусити армію РФ залучати туди сили з інших ділянок фронту і таким чином послаблювати локальний тиск на тих ділянках, де ЗСУ досі відчували труднощі», – йдеться в огляді оборонного відомства Франції.

Міноборони Франції зазначає, що обидві сторони завдають удари у глибину одне одному і українські сили продовжують бити по летовищах та енергетичній інфраструктурі РФ.

Як зазначає французьке оборонне відомство, наступ Збройних сил України у Курській області «має певний початковий успіх» фото: X/Міністерство оборони Франції

Нагадаємо, очільник комітету з питань оборони Бундестагу Маркус Фабер, який представляє Вільну демократичну партію, не вважає проблемою використання німецької зброї в бойових діях на Курщині.

Як повідомлялося, суттєва частина глобальних спільнот вважає РФ законною ціллю для будь-яких операцій і типів зброї.

Також Адміністрація Сполучених Штатів звернеться до Києва, щоб «трохи краще зрозуміти» ситуацію в Курській області.

Водночас речник Державного департаменту США додав, що у політиці країни нічого не змінилося щодо дозволу на удари американською зброєю через кордон або для ураження по той бік кордону військових об'єктів РФ. У нього запитали про те, «чи мають українці право змусити Росію відчути наслідки своїх власних незаконних дій, окрім зброї США». Міллер відповів, що «це все рішення, які залишаються за Україною».