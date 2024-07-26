Олімпіада-2024: у Франції скасовано потяги з Нідерландів

Багато високошвидкісних ліній також відключено в день відкриття Олімпійських ігор у Парижі

Eurostar, відповідає за залізничне сполучення між Амстердамом і Парижем, просить мандрівників відкласти поїздку потягом до Франції чи Великобританії. Деякі потяги скасовані чи затримані через диверсії та саботажі на залізницях Франції. Про це повідомляє NU.nl.

«Вандали перервали рух поїздів акціями біля залізничних колій. На північ і захід від Парижа курсує менше потягів або взагалі їх немає. У день відкриття Олімпійських ігор у Парижі також працює багато високошвидкісних ліній», – йдеться у матеріалі.

Декілька потягів Eurostar до Парижа скасовано, а які не скасовані, йдуть на 1,5 години довше. Пасажири можуть скасувати поїздку та отримати компенсацію або безплатно забронювати новий квиток.

Багато високошвидкісних ліній також відключено в день відкриття Олімпійських ігор у Парижі.

Нагадаємо, що під час відкриття Олімпійських ігор у Парижі залізниці Франції зіткнулися із кількома актами саботажу. Вранці 26 липня сотні пасажирів у Парижі з’ясували, що їхні потяги не можуть відправитися. Згодом оператор залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли низку умисних пошкоджень у різних місцях.

До слова, у Франції в день відкриття Олімпіади аеропорт «Базель – Мюлуз – Фрайбург», відомий як «Євроаеропорт», було екстрено евакуйовано з міркувань безпеки.