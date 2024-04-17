Макрон запропонував світове перемир’я на період Олімпійських ігор: Кремль відповів

Пєсков зауважив, що офіційних кроків щодо тимчасового перемир’я наразі не було

Президент Франції Еммануель Макрон 15 квітня оголосив ініціативу про забезпечення Олімпійського перемир’я. Речник Кремля Дмитро Пєсков відповів, що Росія не отримувала офіційної пропозиції щодо встановлення перемир’я. Про це повідомляє ТАСС.

Дмитро Пєсков зазначає, що російський диктатор Володимир Путін і російські військові помітили, що Україна нібито використовує такі ініціативи, щоб «спробувати перегрупуватися та переозброїтися».

«Це, звісно, ускладнює процес розгляду подібних ініціатив», – сказав речник.

Пєсков зауважив, що офіційних кроків щодо тимчасового перемир’я наразі не було.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон вважає, що на час літніх Олімпійських ігор світова спільнота має домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які зараз тривають, включно з Україною. Він розраховує на підтримку у цьому питанні різних партнерів, зокрема лідера Китаю.

Макрон зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для «олімпійського перемир’я», уточнивши, що має на увазі і війну між Ізраїлем і ХАМАС, і війну Росії проти України, і війну в Судані.