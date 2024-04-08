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Ворожі дрони вночі атакували Одещину: є влучання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Ворожі дрони вночі атакували Одещину: є влучання
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пошкоджено логістично-транспортний об'єкт

Цієї ночі Росія вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу Shahed-131/136 по південних регіонах. На Одещині є влучання. Про це повідомили сили оборони півдня України.

«Під прицілом ворога була критична інфраструктура. Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 3 годин», – йдеться в повідомленні.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: чотири збито на Одещині, два на Миколаївщині, один на Кіровоградщині.

Сили оборони півдня України зазначають, що, на жаль, є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються.

Падінням уламків збитого дрона пошкодили АЗС. Люди не постраждалі.

Нагадаємо, що в Україні на фронті російські війська просунулися на захід від Авдіївки. Позиційні бої тривають в районі Кремінної, на північний захід від Бахмута, на ділянці адмінкордону Донецької, Запорізької областей та біля Кринок.

Теги: безпілотник Одещина росія Україна війна окупанти

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