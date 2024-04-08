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Чехія планує депортувати впливового представника російської діаспори: причина

Катерина Іванова
glavcom.ua
Чехія планує депортувати впливового представника російської діаспори: причина
У минулі роки Служба безпеки інформації (BIS) повідомляла, що Росія цікавиться спільнотою росіян у Чехії
фото: iStock/Konoplytska

Із 2018 року росіянин очолює Координаційну раду об’єднань співвітчизників Чехії

Чеська влада має намір депортувати уродженця Росії Олександра Степанова, який мешкає у Чехії майже 20 років, так як він може нести загрозу для країни. Про це повідомляє Radio Prague International із посиланням на Deník N.

Згідно з даними чеської влади, Степанов мав контакти із російськими дипломатами, причетними до «рицинового скандалу» у 2020 році. Тоді російський дипломат привіз до Чехії отруйну речовину рицин і через анонімний електронний лист, надісланий спецслужбам Чехії, спробував підставити свого колегу, з яким той ворогував.

Дипломат стверджував, що його колега був нібито залучений до змови із метою вбивства трьох празьких політиків. Згодом з’ясувалося, що змова виявилась повністю вигаданою. Обидва російські дипломати були вислані з Чехії у цій справі.

Степанов заперечує співпрацю з російськими спецслужбами і вже рік намагається оскаржити це рішення у суді. Видання Deník N написало, що влада Чехії вирішила позбавити чоловіка постійного проживання в країні на підставі секретної інформації, отриманої від спецслужб.

У минулі роки Служба безпеки інформації (BIS) повідомляла, що Росія цікавиться спільнотою росіян у Чехії.

«Використовуючи збір інформації та створення мереж впливу, російська державна влада здебільшого прагнула маргіналізувати експатріантів, налаштованих проти Кремля», – йшлося у річному звіті BIS за 2018 рік.

Також РФ намагалася посилити вплив організацій співвітчизників, які симпатизують нинішньому політичному представництву Росії.

Нагадаємо, після розкриття у Чехії та Польщі проросійських мереж упливу чеський прем’єр Петр Фіала заявив, що варто очікувати на подальші такі оголошення в інших країнах, оскільки це тільки початок процесу, який розпочала та координує Прага.

До слова, Чехія запропонувала Україні готувати пілотів винищувачів F-16.

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Теги: росія шпигун Чехія влада

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