Макрон заявив, що він не має жодних сумнівів у тому, що Росія буде зловмисно націлена на Олімпійські ігри в Парижі цього літа

Президент Франції сказав, що хоче залучити багатьох партнерів до питання про перемир'я на період Олімпіади

Президент Франції Емманюель Макрогн вважає, що на час літніх Олімпійських ігор розповів, світ має домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які зараз тривають, включно із Україною. Він розраховує на підтримку у цьому питанні різних партнерів, зокрема лідера Китаю. Про це Макрон сказав у великому інтерв’ю RMC і BFMTV щодо майбутніх Олімпійських ігор, які приймає Франція.

Макрон зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для «олімпійського перемир’я», уточнивши, що має на увазі і війну між Ізраїлем і ХАМАС, і війну Росії проти України, і війну в Судані.

Президент Франції сказав, що хоче з цією метою залучити багатьох партнерів.

«Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижа. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай… Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру», – сказав Макрон.

Раніше Емманюель Макрон заявив, що він не має жодних сумнівів у тому, що Росія буде зловмисно націлена на Олімпійські ігри в Парижі цього літа.

Останні місяці Макрон зайняв більш жорстку позицію щодо Росії, пообіцявши, що Москва повинна бути переможена, і не виключив, що європейські війська можуть бути відправлені в Україну. Хоча президент Франції чітко дав зрозуміти, що країна не має наміру розпалювати воєнні дії проти Росії.

Французький уряд також зайняв більш жорстку позицію проти ймовірних зусиль Росії з дезінформації по всій Європі.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Також повідомлялося, що Франція скоротила чисельність глядачів на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, яка відбудеться в липні на річці Сена. Причиною цьому стало побоювання влади щодо можливого ісламістського теракту.