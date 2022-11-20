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Макрон зателефонує Зеленському після розмови з очільником МАГАТЕ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Макрон зателефонує Зеленському після розмови з очільником МАГАТЕ
Розмова між Макроном та Зеленським має відбутися 21 листопада
фото: Reuters

Hозмова Макрона та Гроссі відбулася на тлі обстрілу Запорізької АЕС

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі. Про це повідомляє BFM TV.

У виданні зазначають, що розмова Макрона та Гроссі відбулася на тлі обстрілу Запорізької АЕС, який розпочався 19 листопада ввечері і продовжився вже 20 листопада вранці.

При цьому завтра, 21 листопада, має відбутися телефонна розмова між Макроном та президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними «Енергоатому», російські військові весь ранок сьогодні обстрілювали територію Запорізької АЕС. Було зафіксовано щонайменше 12 влучень по об'єктах інфраструктури станції.

Раніше Макрон попросив країни Азії збільшити тиск на Росію.

Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що в найближчі тижні буде направлено місію з ядерної безпеки на три діючі атомні електростанції України, а також на Чорнобильську АЕС.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі раніше заявив, що українські співробітники Запорізької АЕС працюють під незмінним тиском. Це може вплинути на ядерну безпеку станції.

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Теги: Володимир Зеленський Еммануель Макрон МАГАТЕ Запорізька АЕС

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