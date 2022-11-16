Через обстріли окупантів в Україні відбувся збій у роботі двох АЕС – МАГАТЕ

Хмельницька АЕС зупинила обидва, а Рівненська – один із чотирьох енергоблоків через втрату доступу до мережі після російських атак

Через російські обстріли в Україні відбувся збій у роботі двох АЕС: на Хмельницькій – зупинилось обидва енергоблоки, на Рівненській – один. Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

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«Підключення до мережі Хмельницька АЕС повністю втратила о 18:35 за місцевим часом 15 листопада. Після того, як чотири діючі лінії електропередач на об'єкті були поступово втрачені протягом двох із половиною годин через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі країни. У цей період два реактори станції було зупинено, що призвело до припинення постачання електроенергії до будинків, на фабрики та інші об'єкти», – йдеться у релізі.

Через більш як 9 годин – о 3:45 – ХАЕС відновила зовнішнє електропостачання за двома резервними лініями електропередачі, а дизель-генератори було зупинено. Приблизно ще за годину одну з цих ліній знову було втрачено й відновлено лише об 11:25. Два реакторні блоки залишаються в режимі зупину.

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Збій відбувся також у роботі Рівненської АЕС. Вдень, 15 листопада, РАЕС утратила зв'язок з однією зі своїх ліній електропередач 750 кВ. У результаті станція знизила потужність, а один із чотирьох її блоків автоматично відключився.

О 4:00, 16 листопада, станція збільшила потужність ще одного свого блока, щоб продовжити подачу електроенергії в мережі України.

«Це була дуже тривожна подія. Вона показує потенційні ризики ядерної безпеки, з якими зіткнулися всі ядерні об'єкти України під час цієї жахливої війни, а не лише Запорізька АЕС. У той час, як зовнішнє електропостачання Хмельницької АЕС тепер відновлено, вчорашнє відключення електроенергії ясно демонструє, що ситуація з ядерною безпекою та безпекою в Україні може раптово погіршитися, збільшуючи ризик ядерної аварійної ситуації», – наголосив Гроссі.

Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, в «Енергоатомі» розповіли, що Запорізька АЕС була повністю знеструмлена. Через обстріл окупантів було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку з українською енергосистемою.

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники розмістили на даху одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції свої системи радіоелектронної боротьби.

Також окупанти спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції. У ставок-охолоджувач не потрапляє тепла вода через зупинку енергоблоків. Це призвело до масового мору риби, яка виконує санітарну функцію. Якщо температура води в ставку не підніметься найближчим часом, то на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби.

Крім того, Генштаб повідомляв, що рашисти можуть підірвати житлові масиви та ЗАЕС.