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Манія величі і напад на Україну: данська розвідка розповіла про хворобу Путіна

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Манія величі і напад на Україну: данська розвідка розповіла про хворобу Путіна
Манія величі є одним із побічних ефектів лікування Путіна
фото з відкритих джерел

Данська розвідка не бачить ознак, що Путін втратить владу

У президента Росії Володимира Путіна манія величі та місяцеподібне обличчя, ймовірно, викликані медикаментозним гормональним лікуванням раку. Про це заявив глава відділу аналізу Росії Служби військової розвідки Данії в інтерв’ю Berlingske.

За його оцінками, одним із факторів, що спровокували найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни, ймовірно, були ліки, які в той час приймав Путін.

«Манія величі є одним із відомих побічних ефектів гормонального лікування, яке він приймав», – стверджує Йоакім.

Це припущення розвідки пояснює й незвичні рухи та пози російського президента. У данській розвідці вважають, що наразі для Путіна немає смертельної загрози через захворювання, але у нього можуть бути чутливі хронічні болі. Через це він, наприклад, рефлективно хапається за стіл, аби зменшити свій біль. 

Також у розвідці Данії не бачать ознак того, що Путін може позбутися влади. 

Як повідомлялося, Путін вперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков спробував виправдатися, чому Путін уникає спілкування з журналістами.

Зазначимо, що чутки про проблеми зі здоров'ям Путіна ширяться давно, однак Кремль їх традиційно заперечує. Та на публіці приховувати незвичайну поведінку диктатора неможливо.

Раніше у Кремлі прокоментували заяву глави ЦРУ про стан здоров’я російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: хвороба Україна путін війна розвідка

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