Податки Трампа: Конгрес розглядає законопроект, який реформує всі сфери США

Законопроєкт вже пройшов розгляд у Сенаті та потребує повторного схвалення Палатою представників

Податкова реформа Трампа: Конгрес США розглядає законопроєкт, який реформує всі сфери та змінить ландшафт впливу

Контрольований республіканцями Конгрес США може ухвалити масштабний бюджетний пакет, який відповідає багатьом пріоритетам президента Дональда Трампа. Законопроєкт вже пройшов розгляд у Сенаті та потребує повторного схвалення Палатою представників, перш ніж Трамп зможе підписати його як закон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За оцінками Бюджетного управління Конгресу (CBO), законопроєкт додасть $3,3 трлн до $36,2 трлн державного боргу протягом 10 років. Водночас він зменшить доходи на $4,5 трлн та скоротить витрати на $1,2 трлн. CBO також прогнозує, що кількість людей без медичного страхування збільшиться на 10,9 млн за цей період через зміни у таких програмах, як Medicaid.

Законопроєкт передбачає значні зміни в оподаткуванні фізичних осіб, зокрема:

Закріплення нижчих ставок податку на прибуток: Передбачено Законом Трампа про скорочення податків та створення робочих місць 2017 року, термін дії яких закінчується наприкінці 2025 року. (Вартість: $2,2 трлн).

Розширення стандартного відрахування. (Вартість: $1,4 трлн).

Розширення та збільшення альтернативного мінімального звільнення від сплати податків. (Вартість: $1,4 трлн).

Збільшення податкової пільги на дітей до $2200 та її індексація відповідно до інфляції. (Вартість: $817 млрд).

Збільшення звільнення від податку на спадщину до $15 млн. (Вартість: $212 млрд).

Звільнення від податків оплати понаднормової роботи до 2029 року. (Вартість: $90 млрд).

Звільнення від податків деяких доходів, що виплачуються за чайовими, до 2029 року. (Вартість: $32 млрд).

Створення нового відрахування до $6 тис для осіб віком від 65 років до 2029 року.

Створення податкової пільги на деякі відсоткові платежі за автокредитами до 2029 року. (Вартість: $31 млрд).

Нові податково пільгові ощадні рахунки для новонароджених. (Вартість: $15 млрд).

Збільшення відрахування для державних та місцевих податків (SALT) з $10 тис до $40 тис до 2029 року.

Звільнення до $1700 від внесків до стипендіальних фондів для приватних шкіл. (Вартість: $26 млрд).

Бізнес також отримає значні податкові пільги:

Розширення та збільшення податкових пільг для власників «транзитного» бізнесу (індивідуальні підприємці та ТОВ). (Вартість: $737 млрд).

Повне відображення витрат на придбання бізнес-обладнання. (Вартість: $363 млрд).

Повне віднесення витрат на дослідження та розробки бізнесу. (Вартість: $141 млрд).

Розширення податкових пільг на відсоткові витрати для бізнесу. (Вартість: $61 млрд).

Серед інших податкових змін: підвищення податків для найбільших приватних університетських фондів з 1,4% до 21%, запровадження 1% податку на кошти, що надсилаються іммігрантами до їхніх країн, та скасування податків на глушники для вогнепальної зброї. Уряду також надано повноваження позбавляти організації, що «підтримують тероризм», статусу звільнених від оподаткування.

Законопроєкт передбачає загальну економію в $1,1 трлн на програмах Medicaid та інших медичних програмах. Це включає:

Вимоги щодо роботи, волонтерства чи навчання для працездатних дорослих без утриманців для отримання допомоги.

Посилення перевірок відповідності для учасників та медичних працівників.

Виключення деяких негромадян з програми Medicaid.

Блокування правил щодо мінімальної кількості персоналу в будинках для літніх людей.

Заборона фінансування терапії зміни статі для неповнолітніх.

Заборона платежів великим постачальникам послуг, як-от Planned Parenthood, що спеціалізуються на репродуктивному здоров'ї.

Обмеження державних «податків на постачальників».

Додавання $50 млрд постачальникам послуг у сільській місцевості.

Суворіші вимоги для участі в програмі «Закон про доступну медичну допомогу».

У сфері енергетики та довкілля заплановано скасування грантових програм на електромобілі та зменшення забруднення, а також стимулювання трубопроводів та експорту природного газу. Будуть скасовані податкові пільги для електромобілів, чистої та зеленої енергії, а також обмежено стимули для атомної енергетики. Законопроєкт також послаблює дотримання стандартів паливної ефективності для автомобілів та пікапів та робить доступними для аукціону більше діапазонів спектру електромагнітного зв'язку.

Загальна вартість змін у сфері імміграції та правосуддя оцінюється в $178 млрд, включаючи:

Кошти на будівництво прикордонної стіни та фінансування прикордонного обладнання.

Збільшення штатної чисельності імміграційних правоохоронних органів та судів.

Збільшення місткості утримувальних приміщень для імміграційного контролю.

Посилення захисту президента.

Збільшення фінансування розслідування шахрайства з візами.

Встановлення нових зборів до $5000 за дозволи на роботу, судові слухання та заяви про надання притулку.

Відшкодування державам витрат на безпеку кордонів.

Дозвіл судам вимагати застави від позивачів, які намагаються блокувати державну політику.

У військовій сфері передбачено збільшення витрат на суднобудування, протиповітряну та протиракетну оборону, а також фінансування боєприпасів, ядерної зброї та військових операцій для сприяння безпеці кордонів. Загальна вартість цих змін становить $153 млрд.

Програми продовольчої допомоги (SNAP) зазнають змін з економією у $186 млрд, зокрема, збільшуються вимоги до роботи для деяких учасників, перекладається частина витрат на штати та забороняється деяким негромадянам отримувати пільги.

У сфері освіти очікується економія в $287 млрд за рахунок зміни планів погашення студентських позик, встановлення обмежень на запозичення для деяких програм студентських позик та обмеження можливостей уряду скасувати студентський борг.

Нагадаємо, у Пентагоні переглядають підходи до військової підтримки України, дотримуючись при цьому принципу «Америка понад усе».