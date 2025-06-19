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Путін виступив із заявами, США готуються вдарити по Ірану: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Путін виступив із заявами, США готуються вдарити по Ірану: головне за ніч
Путін знову почав сумніватися у юридичній легітимності нашого президента
фото з відкритих джерел

Путін каже, що його зустріч із Зеленським можлива на завершальному етапі переговорів

Російський диктатор Володимир Путін виступив на пресконференції, де обговорив Україну, Трампа та ситуацію між Ізраїлем та Іраном, США готують удари по ядерному об’єкту у Фордо, але Трамп непокоїться. «Главком» зібрав головні події ночі проти 19 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Путін знову заговорив про зустріч із Зеленським

Президент Росії Володимир Путін вислов готовність зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виступ диктатора.

Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським, але знову почав сумніватися у юридичній легітимності нашого президента. Росія вважає ключовим питанням, хто від України підписуватиме документи щодо врегулювання. Документи мають бути підписані легітимною владою України, інакше це викинуть на смітник, наголосив диктатор.

Путін зробив цинічну заяву про удар по Києву

Російський диктатор Володимир Путін пояснив, чому повбивав десятки мирних людей у Києві 17 червня, передає «Главком».

На пресконференції Путін відкинув твердження, що Росія знищила житлові квартали у Києві, а заявив, що удар був по військових заводах.

«Удар був не по житлових кварталах у Києві, а по заводах, які виробляють техніку», – зазначив Путін.

Трамп схвалив план військової атаки на Іран

Президент США Дональд Трамп схвалив план військової атаки на Іран, але поки що відклав його реалізацію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією джерел видання, Трамп у вівторок увечері повідомив своїм старшим радникам, що погодився на проведення удару по Ірану. Водночас він вирішив зачекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від реалізації своєї ядерної програми.

Ізраїль атакував Іран 

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про завершення чергової хвилі ударів по території Ірану. Внаслідок масштабної повітряної операції ізраїльські ВПС уразили понад 20 військових об’єктів у столиці країни – Тегерані. Про це інформує «Главком» із посиланням на офіційний Telegram-канал ЦАХАЛу.

За даними ізраїльських військових, до операції були залучені 60 винищувачів. Ударів зазнали об'єкти, які пов’язані з розробкою ядерної зброї, виробництвом озброєння, центрифуг, а також дослідницькі й наукові установи, залучені до реалізації ядерної програми Ірану.

США готують удари по Ірану

США готуються до серії авіаударів по іранському ядерному об’єкту у Фордо, де розташований підземний завод зі збагачення урану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

Як зазначає джерело, знайоме з розвідданими, мова йде не про один, а про кілька ударів. «Це буде не один удар по об’єкту, а кілька. Зараз триває підготовка до цього», – розповіло джерело.

Підземний завод у Фордо вважається одним із найбільш захищених іранських ядерних об’єктів – він розташований у товщі гори саме з метою протистояти авіаударам. Президент США Дональд Трамп наразі звикається з ідеєю повного знищення цього об’єкта.

Путін розхвалив Трампа

Російський диктатор Володимир Путін назвав плюсом те, що президент Дональд Трамп бізнесмен, оскільки «він все рахує і рахує добре», передає «Главком».

Путін розповів, що за минулий рік обсяг товарообігу зі Сполученими Штатами зріс. Путін зауважив, що Трамп не лише політик, а й хороший бізнесмен, раз став такою багатою людиною.

«Я сподіваюся, що Трамп не тільки політик, а й хороший бізнесмен. Він все рахує, і рахує, оскільки він багатий, дуже добре. І ось він рахує до чого приведуть ті чи інші кроки по відношенню до РФ, скільки це буде коштувати економіці США, вона піде в плюс або мінус. Ми бачимо інтерес американського бізнесу до налагодження відносин з Росією», – каже Путін.

Теги: росія путін Дональд Трамп завод документи президент озброєння диктатор бізнесмен

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