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«Українські вертольоти» знову підтримали фронт технікою та автівками на 10 млн грн

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Українські вертольоти» знову підтримали фронт технікою та автівками на 10 млн грн
Загальна вартість переданої допомоги – майже 10 млн грн
фото: ukrcopter.com

Від початку повномасштабного вторгнення авіакомпанія системно підтримує Сили оборони, ветеранів і родини загиблих Захисників

Авіакомпанія, яка входить до десятки найбільших платників податків у сфері транспорту та логістики, вкотре довела: підтримка фронту – не просто слова. Авіакомпанія «Українські вертольоти» провела передачу допомоги військовим, на яку прибули вісім підрозділів: частини ЗСУ, ТрО та прикордонники.

Передав обладнання Голова Ради директорів компанії Володимир Ткаченко: «Радий вітати вас і передати чергову допомогу. З перших днів повномасштабної війни ми підтримуємо Сили оборони України: передали сотні «мавіків», тисячі бронежилетів і касок, десятки одиниць транспорту – пікапів, багі. Велика вам шана за те, що ви не шкодуєте ні життя, ні здоров’я заради нашої Батьківщини! А ми, в тилу, завжди будемо вам допомагати».

«Українські вертольоти» знову підтримали фронт технікою та автівками на 10 млн грн фото 1

Цього разу на передову поїхали 2 автомобілі, 10 квадроциклів, 50 мавіків, інтерактивний стіл, 6 генераторів, 6 EcoFlow, 30 батарей живлення, 2 ноутбуки та зарядна станція. Усе – за попередніми запитами від військових підрозділів.

«Українські вертольоти» знову підтримали фронт технікою та автівками на 10 млн грн фото 2

До техніки додали й дитячі листи та малюнки, які діти надали під час екскурсії дітей на виставку «Третє дихання», яку організували «Українські вертольоти» для дітей-сиріт загиблих Героїв. Їхні щирі привіти передав також Володимир Ткаченко. 

«Українські вертольоти» знову підтримали фронт технікою та автівками на 10 млн грн фото 3

«Сьогодні ми отримали аж 20 мавіків, генератори, ноутбук для хлопців, які знаходяться «там». Зараз війна технологій, тому така допомога – вкрай важлива. Коли хлопці потрапляють у скрутне становище, то ці «пташки» скидають необхідні запаси і допомагають розвідувальні операції проводити», – розповіла Ольга з 129-го окремого батальйону ТрО.

Загальна вартість переданої допомоги – майже 10 млн грн. З початку повномасштабної «Українські вертольоти» передали допомоги на понад 276 млн грн, з яких 192 млн грн – на потреби ЗСУ та 83 млн грн на підтримку родин співробітників, які загинули за Україну, ветеранів та дітей-сиріт.

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Теги: війна фронт гуманітарна допомога

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