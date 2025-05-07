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Індія атакувала Пакистан ракетами та отримала удар у відповідь

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Індія атакувала Пакистан ракетами та отримала удар у відповідь
Індія атакувала Пакистан
скріншот з відео

Пакистан «почав процес відплати» практично відразу після ударів Індії

Збройні сили Індії розпочали масштабну операцію під кодовою назвою «Сіндур», у рамках якої завдали ударів по об’єктах терористичної інфраструктури на території Пакистану та в пакистанському Кашмірі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За заявою представника індійської армії, операція спрямована виключно проти терористичних таборів. Зазначається, що військові об’єкти Пакистану не стали мішенями під час цієї фази ударів. На офіційній сторінці індійської армії в соцмережі X з’явилось повідомлення: «Правосуддя здійснилося».

Попри це, за даними Clash Report, однією з цілей атаки стала мечеть Масджид-е-Субхан у місті Бахавалпур, провінція Пенджаб. Повідомляється про загибель дитини та поранення жінки внаслідок удару.

На тлі подій Пакистан тимчасово закрив повітряний простір на 48 годин.

Пакистанська армія заявила, що відповідь на дії Індії буде надана у зручний для Ісламабаду час і в обраному ним місці.

Відповідь чекати довго не довелося, бо вже зараз відомо, що Пакистан «почав процес відплати». Про це повідомляє Clash Report. В індійському Кашмірі нібито уражено понад 10 цілей, зокрема авіабазу Срінагар.

Al Mayadeen пише, що Пакистан збив індійський гелікоптер у Кашмірі, а інші ЗМІ повідомляють про знищення штабу індійської бригади.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Пакистану заявив, що на планеті не залишиться живих, якщо Індія переможе у війні.

«‎Якщо Індія нападе, якщо існування Пакистану опиниться під загрозою, ніхто не виживе. Ми не дозволимо жодній іншій країні жити на цій планеті без нас. Борони Боже, але саме так і буде».

До слова, Росія передала Індії чергову партію переносних зенітних ракетних комплексів «Ігла-С» на суму близько $30 млн. Про це повідомляє India Today, передає «Главком».

Поставка відбулася на тлі погіршення ситуації в регіоні після теракту в Пахалгамі. У відповідь на загострення безпекової ситуації Індія активізує розгортання нових засобів протиповітряної оборони.

Теги: Індія Пакистан війна

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