«Треба перетерпіти». Міністр закликав громади до фінансової солідарності

Безгін: На п’ятому році повномасштабної війни ми перебуваємо у складній ситуації. Давайте по-дорослому на це дивитися

Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін заявив, що під час повномасштабної війни громади мають демонструвати фінансову солідарність і не жити за принципом відокремленості. Про це він зазначив в інтерв’ю «Главкому».

«Є державний бюджет, який отримав суттєву пробоїну через потребу додатково отримати понад €29 млрд. Ситуація з бюджетами прифронтових громад не сильно краща. Водночас, скажімо, перевиконання бюджетів територіальних громад Львівської області складає 22%. То в мене постає логічне питання: чи, маючи вкрай скрутну ситуацію з фінансами, ми маємо право говорити про солідарність, щоб всім разом тримати державу? Чи ми під час війни будемо грати в історію, коли кожна громада живе відокремлено?», – наголосив міністр.

Безгін зазначив, що децентралізація передбачає відповідальність, та підтвердив факт тимчасового призупинення платежів для громад. «Воно поступово розблокувалося внаслідок успішних дій, зокрема, Верховної Ради, яка проголосувала за наші міжнародні зобов'язання для отримання фінансування для партнерів. Зараз ми перебуваємо в такому періоді, який треба перетерпіти. І якщо я скажу, що прогноз на 2027 рік буде набагато кращий, то збрешу», – додав він.

«На п’ятому році повномасштабної війни ми перебуваємо у складній ситуації. Давайте по-дорослому на це дивитися, попри те, що в окремих куточках України, можливо, ця повномасштабна війна менше відчувається», – підсумував міністр.

Напередодні мер Львова Андрій Садовий заявив про невиплати зарплат двірникам і водіям трамваїв через блокування платежів Казначейством. Однак опісля Державна казначейська служба почала проводити платежі Львова, які раніше залишалися заблокованими.

До слова, Віталій Безгін зауважив, що в Україні неминуче відбудеться нове укрупнення територіальних громад, однак під час воєнного стану влада проводити його не планує.

Зокрема, Безгін заявив, що окремі представники місцевого самоврядування забувають, що Україна живе в умовах повномасштабної війни, і витрачають бюджетні кошти на непершочергові потреби.