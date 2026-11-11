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Замість непотрібних будівництв, уряд повинен спрямувати кошти на захист об’єктів енергетики – Максим Шкіль

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Замість непотрібних будівництв, уряд повинен спрямувати кошти на захист об’єктів енергетики – Максим Шкіль

Шкіль: Держава повинна залучати до виконання планів стійкості компанії, які здатні забезпечити результат

Держави потрібно дві речі: забезпечити фінансування фактично виконаних робіт і залучити до виконання планів стійкості ті компанії, які можуть дати результат. Однак фактична ситуація зовсім інша. Уряд продовжує реалізовувати нікому не потрібні будівельні проєкти. Про це повідомляє сайт «Еспрессо»  з посиланням на засновника будівельної компанії «Автострада» Максима Шкіля.

«Маючи величезний борг перед компанією, уряд продовжує будівництво нової траси Н-31 (Дніпропетровська та Полтавська обл. – ред.) вартістю 10 млрд грн, поточний ремонт якої був зроблений в 2026 році і на цей ремонт державою було витрачено понад 1 млрд грн. Відповідно будувати нову 4 смугову дорогу, коли є якісна проїздна існуюча, нема жодної потреби! Ці витрати недоречні. Існуюча дорога в ідеальному стані», – заявив Шкіль.

За його словами, компанія «не клала бруківку» і «не перекладала фонтани», а виконувала роботи, без яких основні траси були б непроїзними. Вся ця робота має прямий вплив на економіку країни і на військову логістику. Також Максим Шкіль нагадав, що компанія будує інженерний захист об’єктів енергетики.

«Щодо обʼєктів захисту енергетики є приклади понад 20 влучань в одну підстанцію, де «Автострада» робила захист, після чого трансформатори працюють і сотні тисяч людей мають напругу. Це свідчення професійної і якісної роботи нашої команди», – заявив він, додавши, що саме його компанія першою в Україні серед підрядних організацій повністю завершила передбачений комплекс робіт на 15 об’єктах інженерного захисту.

«Це конкретний результат роботи в умовах війни. Не звіти у Facebook, відео, не заяви й не обіцянки, а завершені об’єкти, які виконують своє призначення», – каже Максими Шкіль.

Він також публічно звернувся до премʼєр-міністра Сергія Корецького та закликав почати економію витрат з траси Н-31 та інших обʼєктів капітального будівництва, оскільки тоді зʼявляться кошти на погашення боргу за відремонтовані дороги.

«Протягом останніх років під час виконання службових обов’язків з забезпечення захисту обʼєктів енергетики загинули 5 працівників Autostrada, понад 20 працівників отримали поранення. Внаслідок російських атак знищено та пошкоджено близько 50 одиниць спеціалізованої техніки й обладнання. Ці збитки ніхто не компенсовує! Система компенсації військових ризиків не працює і це відповідальність уряду!» – заявив Шкіль.

Раніше, Максим Шкіль заявляв, що борг держави перед його компанією сягав близько 15 млрд грн. 

Теги: фінансування будівництво бізнес держава

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