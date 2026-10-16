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Гроші ЄС під загрозою? Експерт назвав головну проблему українських громад

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Гроші ЄС під загрозою? Експерт назвав головну проблему українських громад
Зьорен Гербст і Віктор Павлущик на Форумі доброчесності громад
фото: glavcom.ua

Громадам бракує належних систем фінансового управління та внутрішнього аудиту, які забезпечували б контроль за використанням коштів і довіру міжнародних партнерів

Наразі українські громади не готові отримувати кошти Європейського Союзу за суворими європейськими стандартами. Водночас окремі великі міста можуть бути винятком. Основною перешкодою є відсутність належних інструментів фінансового управління та контролю. Про це «Главкому» на форумі доброчесності громад розповів Зьорен Гербст, керівник відділу багаторівневої системи врядування програми «U-LEAD з Європою».

Відповідаючи на запитання, скільки українських громад справді готові отримувати європейські кошти відповідно до суворих стандартів ЄС, Гербст відповів: «Жодна на цей момент. Можливо, деякі великі міста».

За його словами, проблема полягає у відсутності належних інструментів фінансового управління, які забезпечують довіру міжнародних партнерів та інституційні механізми контролю за використанням великих сум.

«Такі системи є в Києві, Львові, Дніпрі, але не в малих громадах. А малі громади становлять переважну більшість усіх громад в Україні. Вони ще не готові», – зазначив Гербст.

Одним із необхідних механізмів він назвав належний внутрішній аудит і контроль на місцевому рівні. За словами представника U-LEAD, такі системи використовують у європейських муніципалітетах, однак в Україні їх потрібно посилювати.

«Запровадження належного внутрішнього аудиту та контролю на місцевому рівні значно посилило б спроможності громад», – наголосив Гербст.

Він додав, що ці механізми сприяли б довірі міжнародних партнерів до управління гуманітарною та іншою допомогою. Водночас U-LEAD не здійснює безпосереднього моніторингу розподілу гуманітарної допомоги в українських громадах.

Натомість програма проводить навчання для працівників місцевого самоврядування, антикорупційних уповноважених та інших посадовців, а також підтримує український уряд у розробці законодавчих механізмів для місцевого рівня.

Гербст наголосив, що для посилення спроможності громад необхідно створити відповідну законодавчу базу. За його словами, U-LEAD підтримує цю роботу у співпраці з українським урядом, законодавцями, міністерствами та громадами, однак упроваджувати необхідні зміни мають самі українські органи влади.

«Ми розуміємо, що це складно, розуміємо високий тиск в умовах війни, але це потрібно зробити, щоб вступити до ЄС», – сказав він.

Програма «U-LEAD з Європою» – це партнерська ініціатива українського уряду, Європейського Союзу та його держав-членів, спрямована на зміцнення місцевого самоврядування в Україні. Вона працює з 2016 року й допомагає громадам розвивати управлінські спроможності, підвищувати прозорість роботи місцевої влади та покращувати якість публічних послуг. Програму впроваджує Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).

У березні 2025 року розпочалася третя фаза програми, розрахована до кінця 2027 року із початковим бюджетом €62 млн. Вона передбачає підтримку місцевого самоврядування, стійкого відновлення громад і підготовки України до вступу в ЄС. 

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Теги: місцева влада фінансування громада Європейський Союз

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