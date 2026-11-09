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Кремль оголосив, чи допустять Європу до переговорів в Абу-Дабі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль оголосив, чи допустять Європу до переговорів в Абу-Дабі
За словами Пєскова, зустріч відбудеться у тристоронньому форматі
фото: Reuters

Дмитро Пєсков заявив, що наступний раунд консультацій щодо України відбудеться у тристоронньому форматі – за участю Києва, Москви та Вашингтона

Європейські представники не братимуть участі в наступному раунді переговорів щодо завершення війни в Україні, який запланований на 10-11 листопада в Абу-Дабі. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише «Главком».

За словами Пєскова, зустріч відбудеться у тристоронньому форматі – між Україною та Росією за посередництва США. Таким чином, Москва не передбачає присутності європейських представників безпосередньо за столом переговорів.

«Те, що відбудеться в Абу-Дабі найближчими днями, – це тристоронні переговори між Росією та Україною за посередництва Сполучених Штатів», – заявив представник Кремля.

Водночас Пєсков зазначив, що між європейськими країнами та Україною, а також між Європою та США існують окремі канали комунікації. 

Заява Кремля пролунала після повідомлень про можливу участь у переговорах представників Франції, Німеччини та Великої Британії. За даними Politico, до Абу-Дабі мали прибути радники з національної безпеки цих трьох країн. 

Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Європа обов'язково має бути залучена до переговорного процесу, адже майбутні домовленості безпосередньо стосуватимуться безпеки континенту. Водночас Київ готується до нового раунду тристоронніх консультацій зі США та Росією в Абу-Дабі.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що першим питанням переговорів в Абу-Дабі стануть безпекові питання Росії, України та регіону загалом. За його словами, сторони також обговорять гарантії безпеки та принципи, які можуть стати основою для подальшого врегулювання війни.

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Теги: Дмитро Пєсков війна переговори Європа

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