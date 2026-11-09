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Без України? Трамп озвучив два головні питання зустрічі із Сі Цзіньпіном та Путіним

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Без України? Трамп озвучив два головні питання зустрічі із Сі Цзіньпіном та Путіним
Американський лідер вважає, що зможе врегулювати одразу кілька міжнародних проблем на зустрічі в Китаї
фото: Reuters

Американський президент очікує на зустріч із лідерами Китаю та Росії під час саміту АТЕС

Президент США Дональд Трамп розраховує зустрітися з главою Китаю Сі Цзіньпіном і російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї. Американський лідер назвав дві теми, які можуть обговорити під час переговорів, – ядерне роззброєння та припинення війни в Ірані. Про це Трамп заявив журналістам перед поверненням до Вашингтона з Флориди, повідомляє «Главком».

«Одна із зустрічей, думаю, буде з президентом Путіним і президентом Сі, і це буде цікаво. Ми обговорюємо багато речей, зокрема денуклеаризацію. Але говоритимемо про багато чого. Ми намагаємося завершити війну в Ірані», – сказав президент США.

За словами Трампа, зустріч із російським і китайським лідерами може відбутися під час саміту АТЕС, який запланований на 18-19 листопада у китайському місті Шеньчжень. Водночас остаточних домовленостей про тристоронні переговори поки не оголошено.

Раніше Трамп заявляв, що хотів би провести тристоронню зустріч із Путіним і Сі Цзіньпіном насамперед для обговорення ядерної зброї та денуклеаризації, а не війни в Україні.

Водночас видання The Wall Street Journal повідомляло, що Путін пропонував використати можливу зустріч трьох лідерів для обговорення завершення російської війни проти України. Такий формат переговорів викликає питання щодо участі Києва в обговоренні майбутнього країни.

В інтерв'ю програмі CBS 60 Minutes Трамп також заявив, що вважає угоду про завершення війни Росії проти України близькою. Водночас він не навів конкретних деталей можливих домовленостей.

Ззаначимо, що президент США Дональд Трамп висловив упевненість у швидкому досягненні домовленостей про завершення російсько-української війни. Водночас глава Білого дому припустив, що після укладення мирної угоди територіальні обриси України зміняться.

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Теги: Дональд Трамп путін Сі Цзіньпін Китай росія США переговори

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