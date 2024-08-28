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На Донеччині Росія вбила сім'ю авіабомбою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Донеччині Росія вбила сім'ю авіабомбою
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни
фото: Telegram/Офіс генерального прокурора

Внаслідок російської атаки загинули 45 та 53-річні батьки, їх сімнадцятирічний син і 24-річна донька

Сьогодні, 28 серпня, збройні сили РФ скинули авіабомбу на село Ізмайлівка Покровського району. Внаслідок атаки загинула вся сім'я. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, російські окупанти поцілили по приватному сектору, влучивши у будинок. Під завалами загинула ціла родина – 45 та 53-річні батьки, а також їх син 17 і донька 24 років. Їх тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники.

Попередньо, ворог завдав удар з використанням керованої авіаційної бомби.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські війська досягли значних тактичних успіхів на Покровському напрямку на тлі повідомлень про те, що українські війська відійшли з окремих районів на південний схід від Покровська.

Як повідомлялося, російські війська окупували села Мемрик та Калинове у Покровському районі на Донеччині.

Раніше стало відомо, що ворог активізувався на двох ділянках у Донецькій області – західніше Павлівки та біля Водяного, щоб обійти Вугледар і взяти його в кільце. На початку серпня російські війська досягли своєї давньої тактичної мети – вийти на трасу О-0532, щоб перерізати українську наземну лінію зв’язку, яка з’єднує Вугледар і Костянтинівку.

До слова, російські сили продовжують розвивати тактичний успіх в районі Покровська. Окупанти намагаються закріпитися в багатоповерхівках Новогродівки, штурмуючи будинки.

Теги: окупанти війна Донеччина сім'я вбивство бомбардування

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