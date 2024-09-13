Зеленський назвав ще одну країну, яка збиває російські «Шахеди»

Зеленський зазначив, що союзники збивають ракети та дрони в небі Близького Сходу, але не роблять аналогічних дій для захисту України

Президент Володимир Зеленський вважає принизливим для демократичного світу те, що союзники збивають ракети та безпілотники в небі Близького Сходу, проте досі не ухвалюють аналогічне рішення про спільне збиття російських ракет та іранських дронів у небі України. Про це він заявив під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє кореспондент «Главкома».

«Коли ми чуємо, що в Росію прибули нові ракети з Ірану, це ж те саме зло, яке союзникам доводилося вже збивати в небі Близького Сходу. Зараз, можливо, відрізняється марка ракет, але не терористичний мотив Ірану, що лежить в основі розповсюдження та застосування цієї зброї», – каже він.

При цьому президент зазначив, що союзники збивають ракети та дрони в небі Близького Сходу, але на захист України таких заходів не роблять.

«Причому це не робиться й тоді, коли ракети та дрони прямують буквально на територію наших сусідів. І коли ми порушуємо це питання з нашими партнерами, постійно, до речі, усі намагаються його просто, якщо чесно, заговорити. І бояться навіть сказати «ми працюємо над цим». Навіть цих слів бояться. І це правда», – наголосив очільник нашої держави.

⚠️Поки що лише Білорусь збиває російські "шахеди", - Зеленський під час звернення до учасників ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії pic.twitter.com/rpwqb7fItF — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 13, 2024

Наостанок президент України заявив, що поки лише Білорусь «відзначилась збиттям російських «Шахедів». «Я не думав, що в такому форматі це буде… Це справді, я вважаю, просто принизливо для сильного демократичного світу» – каже він.

Нагадаємо, у ніч на 5 вересня Білорусь підіймала у повітря винищувачі через російські дрони. Раніше Міноборони Білорусі заявило, що над країною було збито безпілотники.

Також у ніч проти суботи, 7 вересня, під час атаки по Україні до Білорусі залетіли щонайменше вісім російських дронів. Один із них опинився за 70 км від кордону з Литвою.