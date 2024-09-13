Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав ще одну країну, яка збиває російські «Шахеди»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав ще одну країну, яка збиває російські «Шахеди»
За словами Зеленського, лише Білорусь «відзначилась збиттям російських «Шахедів»
фото з відкритих джерел

Зеленський зазначив, що союзники збивають ракети та дрони в небі Близького Сходу, але не роблять аналогічних дій для захисту України

Президент Володимир Зеленський вважає принизливим для демократичного світу те, що союзники збивають ракети та безпілотники в небі Близького Сходу, проте досі не ухвалюють аналогічне рішення про спільне збиття російських ракет та іранських дронів у небі України. Про це він заявив під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє кореспондент «Главкома».

«Коли ми чуємо, що в Росію прибули нові ракети з Ірану, це ж те саме зло, яке союзникам доводилося вже збивати в небі Близького Сходу. Зараз, можливо, відрізняється марка ракет, але не терористичний мотив Ірану, що лежить в основі розповсюдження та застосування цієї зброї», – каже він.

При цьому президент зазначив, що союзники збивають ракети та дрони в небі Близького Сходу, але на захист України таких заходів не роблять.

«Причому це не робиться й тоді, коли ракети та дрони прямують буквально на територію наших сусідів. І коли ми порушуємо це питання з нашими партнерами, постійно, до речі, усі намагаються його просто, якщо чесно, заговорити. І бояться навіть сказати «ми працюємо над цим». Навіть цих слів бояться. І це правда», – наголосив очільник нашої держави.

Наостанок президент України заявив, що поки лише Білорусь «відзначилась збиттям російських «Шахедів». «Я не думав, що в такому форматі це буде… Це справді, я вважаю, просто принизливо для сильного демократичного світу» – каже він.

Нагадаємо, у ніч на 5 вересня Білорусь підіймала у повітря винищувачі через російські дрони. Раніше Міноборони Білорусі заявило, що над країною було збито безпілотники.

Також у ніч проти суботи, 7 вересня, під час атаки по Україні до Білорусі залетіли щонайменше вісім російських дронів. Один із них опинився за 70 км від кордону з Литвою.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський президент безпілотник війна Білорусь YES

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За минулу добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км
Суджа під контролем ЗСУ (мапа)
14 серпня, 15:48
Усі дрони було збито на підступах до столиці
У бік столиці прямувало до десятка дронів: влада повідомила деталі нічної атаки
21 серпня, 11:16
Зеленський провів офіційну зустріч з прем'єром Індії
Зеленський провів зустріч із Моді: погодили чотири документи про співпрацю
23 серпня, 15:37
Дніпровська гідроелектростанція перебуває в критичному стані
На Запоріжжі перекрито рух греблею Дніпровської ГЕС
26 серпня, 08:28
Нафтобаза «Атлас» у Росії
Генштаб підтвердив удар по двох російських нафтобазах
29 серпня, 08:34
Міністр оборони Великої Британії Гілі обіцяє подальшу підтримку України
Наступ ЗСУ на Курщині загнав Путіна у глухий кут – міністр оборони Британії Гілі
6 вересня, 12:50
Відстрочку від призиву матимуть чоловіки, чиї неповнорідні родичі загинули
Відстрочка від мобілізації, коли неповнорідний родич загинув на війні: закон набув чинності
7 вересня, 08:47
З року в рік кількість кібератак у Польщі збільшується на 100%
У Польщі знешкодили групу диверсантів з РФ та Білорусі: що планували зробити
9 вересня, 17:14
За інформацією джерел, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну
Атака дронів на склад боєприпасів у Воронезькій області: зʼявилися супутникові знімки
10 вересня, 23:34

Політика

Вступ України до ЄС і НАТО. Зеленський провів зустріч із міністрами Литви та Польщі
Вступ України до ЄС і НАТО. Зеленський провів зустріч із міністрами Литви та Польщі
Зеленський зустрівся з колишнім держсекретарем США Майком Помпео
Зеленський зустрівся з колишнім держсекретарем США Майком Помпео
Зеленський назвав ще одну країну, яка збиває російські «Шахеди»
Зеленський назвав ще одну країну, яка збиває російські «Шахеди»
Зеленський розсмішив учасників конференції YES однією фразою
Зеленський розсмішив учасників конференції YES однією фразою
Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном у Києві (фото, відео)
Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном у Києві (фото, відео)
Зеленський розповів про майбутню зустріч із Байденом: про що говоритимуть
Зеленський розповів про майбутню зустріч із Байденом: про що говоритимуть

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
9621
Глава МЗС Польщі закликав припинити допомогу українським біженцям
4680
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4303
Захід змінив позицію щодо ударів углиб РФ. The Times назвав причину
3737
Одна з країн ЄС легалізувала виробництво самогону, є цікавий нюанс
3572
Кремль покарав співробітників британського посольства через «шпигунство»

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
Сьогодні, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Вчора, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

В Україні пройде «Перший безбар’єрний марафон»
В Україні пройде «Перший безбар’єрний марафон»
13 вересня, 14:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua