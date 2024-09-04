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Польща заявила про напружену ніч через атаки РФ по Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Польща заявила про напружену ніч через атаки РФ по Україні
ППО Польщі чатувало всю ніч через активність дальньої авіації Російської Федерації
фото ілюстративне

Востаннє таку підвищену активність російської авіації дальнього радіусу дії було зафіксовано в ніч з 1 на 2 вересня

Польські військові під ранок 4 вересня через ракетну атаку РФ по Україні підіймали в небо свою авіацію. Про це заявило оперативне командування Збройних сил Польщі.

«Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через спостережувану активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на західній території України», – йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що південно-східна частина країни може відчувати підвищений рівень шуму, пов'язаний з початком операцій у польському повітряному просторі польської та союзницької авіації.

Оперативне командування заявило, що востаннє таку підвищену активність російської авіації дальнього радіусу дії було зафіксовано в ніч з 1 на 2 вересня.

«Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП постійно контролює ситуацію», – зазначили у командуванні.

Нагадаємо, зранку 4 вересня 2024 року війська РФ атакували Львів. Відомо про трьох загиблих людей, серед них – 14-річна дівчинка, є поранені. 

Зазначимо, внаслідок ворожого обстрілу у Львові в районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа. Пошкоджено дві школи і багато вікон вибито в центральній частині міста. 

У зв'язку з наслідками атаки, у Львові тимчасово перекрито рух на кількох вулицях, зокрема на Скнилівському мосту та вулиці Коновальця. Трамвай №2 курсуватиме лише до вокзалу, а автобуси №52, 92, 21 та 84 змінили маршрут і рухаються по вулиці Збиральній.

Нагадаємо, РФ ударила по житлових кварталах Львова. Перші кадри з місця подій. 

Теги: росія Польща авіація війна літак

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