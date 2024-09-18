Атака на склади боєприпасів у Торопці: з’явилися супутникові знімки

Атака завдала значної шкоди військовому об'єкту РФ

Уночі 18 вересня у місті Торопець Тверської області пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, дрони уразили склад з боєприпасами, спалахнули масштабні пожежі. Американська аерокосмічна компанія «Максар» зібрала знімки, на яких видно пошкодження від масштабної атаки безпілотників приблизно за 240 миль (приблизно 386 км) на захід від Москви.

Як зазначає керівник групи геопросторової розвідки ISW Джордж Баррос, атака завдала значної шкоди об'єкту і навколишньому лісовому масиву, який продовжує горіти. На знімках видно, що значна частина території вкрита димом, а придивившись до складу боєприпасів ближче, можна побачити, що пожежі продовжують горіти в деяких бункерах і біля них.

Нагадаємо, у місті Торопець Тверської області Росії в ніч на 18 вересня спалахнула пожежа, що стала наслідком атаки безпілотних літальних апаратів та роботи протиповітряної оборони (ППО) у регіоні.

Також міноборони РФ повідомило, що у ніч на 18 вересня над Росією нібито було знищено 54 українські безпілотники.

⚡️Рашистськими пабліками шириться інформація про атаку дронів на військову частину у Торопці (Тверська область, РФ)💥 pic.twitter.com/sFpRqASYXb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 18, 2024

За даними ворожого відомства, 27 дронів збито над Курською областю, 16 – над Брянською, сім – над Смоленською, три – над Білгородською та один – над Орловською.

До слова, від мешканців Тверської області вимагають не розповсюджувати відео наслідків атаки на склад боєприпасів у Торопці.