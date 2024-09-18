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Атака на склади боєприпасів у Торопці: з’явилися супутникові знімки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Атака на склади боєприпасів у Торопці: з’явилися супутникові знімки
Частина території на яку припав удар вкрита димом
фото: X/George Barros

Атака завдала значної шкоди військовому об'єкту РФ 

Уночі 18 вересня у місті Торопець Тверської області пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, дрони уразили склад з боєприпасами, спалахнули масштабні пожежі. Американська аерокосмічна компанія «Максар» зібрала знімки, на яких видно пошкодження від масштабної атаки безпілотників приблизно за 240 миль (приблизно 386 км) на захід від Москви.

Як зазначає керівник групи геопросторової розвідки ISW Джордж Баррос, атака завдала значної шкоди об'єкту і навколишньому лісовому масиву, який продовжує горіти. На знімках видно, що значна частина території вкрита димом, а придивившись до складу боєприпасів ближче, можна побачити, що пожежі продовжують горіти в деяких бункерах і біля них.

Атака на склади боєприпасів у Торопці: з’явилися супутникові знімки фото 1
Атака на склади боєприпасів у Торопці: з’явилися супутникові знімки фото 2
Атака на склади боєприпасів у Торопці: з’явилися супутникові знімки фото 3
Атака на склади боєприпасів у Торопці: з’явилися супутникові знімки фото 4
Атака на склади боєприпасів у Торопці: з’явилися супутникові знімки фото 5
Атака на склади боєприпасів у Торопці: з’явилися супутникові знімки фото 6

Нагадаємо, у місті Торопець Тверської області Росії в ніч на 18 вересня спалахнула пожежа, що стала наслідком атаки безпілотних літальних апаратів та роботи протиповітряної оборони (ППО) у регіоні. 

Також міноборони РФ повідомило, що у ніч на 18 вересня над Росією нібито було знищено 54 українські безпілотники.

За даними ворожого відомства, 27 дронів збито над Курською областю, 16 – над Брянською, сім – над Смоленською, три – над Білгородською та один – над Орловською.

До слова, від мешканців Тверської області вимагають не розповсюджувати відео наслідків атаки на склад боєприпасів у Торопці.

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Теги: росія війна обстріл боєприпаси

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