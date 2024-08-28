Чи дозволила мобілізація змінити ситуацію на фронті: відповідь Банкової

За словами Подоляка, якщо «прибрати» дефіцит артилерії, тактичної авіації, РЕБів й дронів, тоді «ситуація буде виглядатиме інакшою»

У випадку мобілізації не варто очікувати на швидкий результат, оскільки процес потребує внесення корективів

Мобілізація дозволила провести подекуди деякі ротаційні заходи й покращила систему підрахунку людей, на яких «можна розраховувати». Водночас вона все одно потребує внесення корективів. Про це розповів радник голови Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк в коментарі Youtube-каналу «РБК-Україна».

Як пояснив Подоляк, у випадку мобілізації не варто очікувати на швидкий результат, оскільки процес потребує внесення корективів, чи вибудовування інакшої логістики. Втім, наразі ж вона виглядає більш потужно та привабливо з організаційної точки зору, а також дозволяє більш якісно планувати.

«Чи це (мобілізація, – ред.) може зупинити Росію в повному обсязі? Росія і так зупинена. Ми маємо просування Російської Федерації виключно на Донецькому напрямку, але це, тому що вона сконцентрувала все боєздатне, що в неї на сьогодні є», – зауважив радник голови ОП.

За словами Подоляка, якщо «прибрати» дефіцит артилерії, тактичної авіації, РЕБів й дронів, тоді «ситуація буде виглядатиме інакшою».

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