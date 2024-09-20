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Уночі ворог атакував Івано-Франківщину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Уночі ворог атакував Івано-Франківщину
Під час повітряної тривоги на Прикарпатті працювали сили ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни запустили по регіону ударні дрони

У ніч на 20 вересня Івано-Франківщина зазнала атаки російських окупантів. В області працювали сили ППО. Про це повідомила керівниця Іван-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

«Цієї ночі наша область знову зазнала ворожої  атаки. Під час повітряної тривоги на Прикарпатті працювали сили ППО», – написала посадовиця у своєму телеграм-каналі.

За її словами, обійшлося без постраждалих.

«Вкотре закликаю усіх жителів області реагувати на сигнали про небезпеку!», – наголосила Онищук.

Зазначимо, що в ніч на 20 вересня Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуск ворожих ударних дронів по українських областях.

Нагадаємо, що в ніч проти 20 вересня повітряну тривогу було оголошено майже по всій території України. Росія масовано атакувала ударними БПЛА. Сили ППО активно працювали, відбиваючи ворожі атаки. Вибухи чули в передмісті Дніпра, Запоріжжі, Хмельницькій та Київській областях, а також в Івано-Франківську. 

Крім того, у четвер, 19 вересня, російські війська обстріляли селище Вільча Чугуївського району Харківської області. Внаслідок обстрілу у свій день народження загинув 85-річний чоловік.

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Теги: війна Івано-Франківщина Івано-Франківськ

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