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Перша група українських пілотів завершила підготовку на літаках Alphajet у Франції

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Перша група українських пілотів завершила підготовку на літаках Alphajet у Франції
Кількість пілотів, які пройшли відповідний курс, відповідає оперативним потребам України
фото: Генштаб армії Франції, мережа Х

У збройних силах Франції зазначили, що українській пілоти проходили підготовку з березня 2024 року

У Франції завершила підготовку перша група українських пілотів на реактивних навчально-тренувальних літаках Alphajet. Про це повідомили у генштабі армії Франції. 

У збройних силах Франції зазначили, що українській пілоти проходили підготовку з березня 2024 року. Кількість пілотів, які пройшли відповідний курс, відповідає оперативним потребам України.

Перша група українських пілотів завершила навчання на реактивних навчально-тренувальних літаках Alphajet
Перша група українських пілотів завершила навчання на реактивних навчально-тренувальних літаках Alphajet
фото: Генштаб армії Франції, мережа Х

«Франція щойно завершила підготовку першої групи українських пілотів на літаках Alphajet», – йдеться у повідомленні.  

Там зазначили, що центр повітряних сил Франції готує пілотів для задоволення оперативних потреб Міноборони України з березня 2024 року.

Підготовка українських льотчиків є частиною оборонної допомоги від Франції.

Для льотної підготовки пілотів використовуються передані Бельгією модифіковані реактивні навчально-тренувальні літаки Alphajet. Вони оснащені панеллю приладів, яка імітує аналогічну у винищувачах F-16.

Для забезпечення належної експлуатації цих літаків та початку навчальних польотів Повітряно-космічним силам Франції довелося в останній момент зупинити процес виведення їх з експлуатації.  

Нагадаємо, кілька днів тому українські льотчики прибули в Румунію для опанування винищувачів F-16, вони вже почали навчання. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про початок навчання українських льотчиків на F-16 у Румунії після розмови з румунським візаві Анджелом Тилваром. Як наголошує Digi24, українці вперше опановуватимуть західні винищувачі в Румунії.

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Теги: Міноборони Генштаб Франція Україна Франция пілот

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