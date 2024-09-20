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Глава МЗС Польщі прокоментував свою скандальну заяву про передачу Криму ООН

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Глава МЗС Польщі прокоментував свою скандальну заяву про передачу Криму ООН
фото: PAP

За словами Сікорського, Польща підтримує територіальну цілісність України

Пропозицію віддати Крим під мандат ООН було озвучено під час гіпотетичної дискусії. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Onet.

За словами міністра, немає жодних сумнівів у тому, що Польща підтримує територіальну цілісність України. І сам він неодноразово про це говорив.

«З іншого боку, на конференції була гіпотетична дискусія між експертами в режимі off the record (конфіденційно, без цитування), де ми розглядали, як реалізувати пропозиції самого президента Зеленського про те, як повернути Крим. Він говорив про дипломатичні дії», – додав Сікорський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Крим має вирішальну роль у питанні щодо можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Саме тому одним із варіантів розв'язання питання щодо півострова може стати передача його під мандат ООН.

«Крим символічно важливий для Росії, особливо для Путіна, але стратегічно важливий для України. Я не бачу, як можна досягти миру без демілітаризації Криму», – заявив він.

Постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявила, що будь-які пропозиції щодо передачі Криму під протекторат чи проведення нових референдумів суперечать принципам міжнародного права та підривають суверенітет України.  Представниця наголосила, що Автономна Республіка Крим та місто Севастополь були і залишаються невід'ємною частиною України в її міжнародно визнаних кордонах. Будь-які пропозиції щодо передачі Криму під протекторат чи проведення нових референдумів суперечать принципам міжнародного права та підривають суверенітет України.

До слова, Сікорський та Зеленський провели «неприємні переговори» стосовно Волині. Польща розглядає можливість тиску на Україну через питання Волинської трагедії в контексті її євроінтеграційних прагнень.

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Теги: Польща МЗС міністр

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