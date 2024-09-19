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Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії, колишній лідер та засновник організації «Правий сектор»

Україна та Польща. Що мають усвідомити політики обох країн

glavcom.ua
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Наше майбутнє – у військово-політичному альянсі України, Польщі, Литви та декількох інших союзницьких держав
ілюстративне фото: Reuters

«Давайте, нарешті, історичний дискурс польсько-українських відносин, лишимо історикам!»

Польща – один з головних союзників України у нашій Війні.

Поляки довели це не словами і обіцянками, а справами.

На жаль, політики, які приходять до влади, дуже часто забувають про те, що окрім виборів, є боротьба за виживання держав і націй.

І зараз ситуація саме така! Бо, якщо Сили Оборони України не зупинять московську орду, не тільки нам, українцям, буде смерть і рабство, але й Європі – буде гаплик. У першу чергу дружнім нам країнам Балтії, Молдові, Румунії, Фінляндії та Польщі.

Саме це має бути на першому місці у наших взаємостосунках, саме цей наратив є головним для всіх державних діячів України та Польщі, а не «політика гієни», як дуже влучно висловився колишній міністр закордонних справ наших Союзників.

Закликаю поляків пробачити нас за все зло, що ми зробили Польщі, як і ми пробачаємо всю лють поляків, яку вони проявляли проти нас, українців, крайні сотні років, на нашій українській землі.

Давайте, нарешті, історичний дискурс польсько-українських відносин, лишимо історикам!

Хай вони «ламають списи», а ми будемо жити у взаємоповазі та боротися, разом, зі спільними ворогами.

Бо, наше майбутнє, на моє щире переконання – у військово-політичному альянсі України, Польщі, Литви та декількох інших союзницьких держав.

Тільки разом ми можемо зупинити та розгромити недоімперських нелюдей, тільки разом ми можемо стати потужним субʼєктом геополітики, тільки разом ми можемо зберегти Європу від ворогів зовнішніх та внутрішніх! А їх – безліч…

Хай у наших ворогів пірʼя у горлі поросте!

За нашу і вашу свободу!

P.S. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща підготувала 45! пакетів військової допомоги – близько 400 танків, PT-91−91, Т-72, Leopard 2, гаубиці Krab та інше озброєння.

Загальна вартість допомоги Україні – військової, гуманітарної та іншої становить 3,3% ВВП Польщі – 100 млрд злотих (близько 25 млрд доларів), 12 мільярдів злотих (3 млрд доларів – ред.) з яких військова допомога.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна Польща історія політика

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