Країни НАТО взяли на себе зобов’язання щорічно витрачати 2% своїх бюджетів на збройні сили

Уряд Німеччини дурить партнерів по НАТО, Україну та власних виборців, коли повідомляє про збільшення оборонного бюджету та надання військової допомоги Києву. Про це повідомляє DW.

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«Плани великої реформи збройних сил Німеччини, відомої як Zitenwende (переломний момент), були знову згорнуті. У федеральному бюджеті на 2024 рік уряд ледве досягне цільових витрат НАТО», – йдеться у публікації.

Країни НАТО взяли на себе зобов’язання щорічно витрачати 2% своїх бюджетів на збройні сили. Після російського вторгнення в Україну канцлер Олаф Шольц пообіцяв партнерам по Альянсу, що Німеччина досягне цієї мети в майбутньому.

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Зазначається, що цією метою був заснований спеціальний фонд у 100 млрд євро, які мали спрямувати на закупівлі сучасної військової техніки для Бундесверу. Однак виявилося, що військова допомога Україні тепер теж фінансується з цього ж фонду. Найбільша в Німеччині опозиційна партія ХДС різко розкритикувала такий підхід.

«Це справді непрозора система, спрямована на те, щоб створити враження, нібито Німеччина все ще може досягти мети в 2%», – сказав представник партії Родеріх Кізеветтер.

Водночас Кізеветтер критикує і те, як уряд Німеччини підраховує витрати на допомогу Україні.

«Цифри прикрашені… Нам довелося уважно подивитися на те, що насправді було поставлено. І ми виявили, що це від 4 до 5 млрд євро – за останні два роки. Ще 8 млрд євро було оголошено на цей рік, але не було надано, і було б дуже чесно та корисно, якби німецький уряд опублікував те, що було надано, а не лише те, що було обіцяно», – пояснив Кізеветтер.

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За даними уряду Німеччини, він направив Україні понад 17 млрд євро фінансової допомоги. Але, за словами Кізеветтера, ця цифра також включає соціальні послуги для понад мільйона українських біженців, які перебувають у самій Німеччині.

Раніше німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборони Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість Німеччини не зможе швидко поповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні.