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Німеччина приховує правду від партнерів по НАТО щодо своїх військових бюджетів – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Німеччина приховує правду від партнерів по НАТО щодо своїх військових бюджетів – ЗМІ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
фото з відкритих джерел

Країни НАТО взяли на себе зобов’язання щорічно витрачати 2% своїх бюджетів на збройні сили

Уряд Німеччини дурить партнерів по НАТО, Україну та власних виборців, коли повідомляє про збільшення оборонного бюджету та надання військової допомоги Києву. Про це повідомляє DW.

«Плани великої реформи збройних сил Німеччини, відомої як Zitenwende (переломний момент), були знову згорнуті. У федеральному бюджеті на 2024 рік уряд ледве досягне цільових витрат НАТО», – йдеться у публікації.

Країни НАТО взяли на себе зобов’язання щорічно витрачати 2% своїх бюджетів на збройні сили. Після російського вторгнення в Україну канцлер Олаф Шольц пообіцяв партнерам по Альянсу, що Німеччина досягне цієї мети в майбутньому.

Зазначається, що цією метою був заснований спеціальний фонд у 100 млрд євро, які мали спрямувати на закупівлі сучасної військової техніки для Бундесверу. Однак виявилося, що військова допомога Україні тепер теж фінансується з цього ж фонду. Найбільша в Німеччині опозиційна партія ХДС різко розкритикувала такий підхід.

«Це справді непрозора система, спрямована на те, щоб створити враження, нібито Німеччина все ще може досягти мети в 2%», – сказав представник партії Родеріх Кізеветтер.

Водночас Кізеветтер критикує і те, як уряд Німеччини підраховує витрати на допомогу Україні. 

«Цифри прикрашені… Нам довелося уважно подивитися на те, що насправді було поставлено. І ми виявили, що це від 4 до 5 млрд євро – за останні два роки. Ще 8 млрд євро було оголошено на цей рік, але не було надано, і було б дуже чесно та корисно, якби німецький уряд опублікував те, що було надано, а не лише те, що було обіцяно», – пояснив Кізеветтер.

За даними уряду Німеччини, він направив Україні понад 17 млрд євро фінансової допомоги. Але, за словами Кізеветтера, ця цифра також включає соціальні послуги для понад мільйона українських біженців, які перебувають у самій Німеччині.

Раніше німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборони Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість Німеччини не зможе швидко поповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні. 

Теги: Німеччина НАТО промисловість Україна Олаф Шольц

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