Блінкен провів зустріч є Ердоганом: стали відомі деталі

Держсекретар США перебуває із тижневим робочим візитом на Близькому Сході, під час якого відвідав Туреччину

Очільник Державного департаменту США Ентоні Блінкен під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом підкреслив важливість ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО. Про це повідомляє France24.

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Держсекретар США перебуває із тижневим робочим візитом на Близькому Сході, під час якого відвідав Туреччину. Блінкен провів переговори з Ердоганом на міністром закордонних справ країни Хаканом Фіданом.

Державний департамент заявив, що керівник Держдепу і турецький лідер обговорили питання завершення вступу Швеції до НАТО, зміцнення торгівлі та інвестицій між Сполученими Штатами та Туреччиною і війну Ізраїлю з ХАМАС в Газі.

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Як відомо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. На сьогодні членство Швеції схвалили всі союзники, крім Туреччини та Угорщини.

До слова, 10 липня Ердоган заявив, що Анкара підтримає вступ Швеції до НАТО, якщо Євросоюз докладе зусиль для того, щоб зробити Туреччину повноправним членом ЄС. До цього турецький президент стверджував, що не може схвалити заявку Швеції на вступ до Альянсу через підтримку країною-кандидатом ворожих для Туреччини терористичних рухів.

Раніше повідомлялося, що Туреччина змінила позицію щодо заявки Швеції до НАТО, щоб повернути західних інвесторів. Можливу причину такої поведінки Анкари розкрито у матеріалі Financial Times.