Головна Світ Політика
search button user button menu button

Блінкен провів зустріч є Ердоганом: стали відомі деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Блінкен провів зустріч є Ердоганом: стали відомі деталі
Очільник Державного департаменту США Ентоні Блінкен
фото з відкритих джерел

Держсекретар США перебуває із тижневим робочим візитом на Близькому Сході, під час якого відвідав Туреччину

Очільник Державного департаменту США Ентоні Блінкен під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом підкреслив важливість ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО. Про це повідомляє France24.

Держсекретар США перебуває із тижневим робочим візитом на Близькому Сході, під час якого відвідав Туреччину. Блінкен провів переговори з Ердоганом на міністром закордонних справ країни Хаканом Фіданом.

Державний департамент заявив, що керівник Держдепу і турецький лідер обговорили питання завершення вступу Швеції до НАТО, зміцнення торгівлі та інвестицій між Сполученими Штатами та Туреччиною і війну Ізраїлю з ХАМАС в Газі.

Як відомо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. На сьогодні членство Швеції схвалили всі союзники, крім Туреччини та Угорщини.

До слова, 10 липня Ердоган заявив, що Анкара підтримає вступ Швеції до НАТО, якщо Євросоюз докладе зусиль для того, щоб зробити Туреччину повноправним членом ЄС. До цього турецький президент стверджував, що не може схвалити заявку Швеції на вступ до Альянсу через підтримку країною-кандидатом ворожих для Туреччини терористичних рухів.

Раніше повідомлялося, що Туреччина змінила позицію щодо заявки Швеції до НАТО, щоб повернути західних інвесторів. Можливу причину такої поведінки Анкари розкрито у матеріалі Financial Times.

Теги: Туреччина Швеція НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Румунії офіційно підтвердили падіння російського «Шахеда» на території країни під час нічної атаки Росії на Україну
Ненавмисний удар? Чому НАТО не реагує на провокації Кремля
15 грудня, 2023, 10:00
2 січня Росія масштабно атакувала Україну
Рада Україна-НАТО скликає надзвичайне засідання через масштабні обстріли РФ
3 сiчня, 18:32
Випробування винищувача KAAN відклали до початку 2024 року
Туреччина перенесла випробування свого нового винищувача
27 грудня, 2023, 10:14
Банки у Швейцарії вимагають підтверджень того, що клієнт не пов'язаний із Росією
Швейцарські банки повідомили «радісну новину» росіянам із заблокованими рахунками
13 грудня, 2023, 09:17
Членство України в НАТО: міністр оборони Латвії зробив оголошення
Членство України в НАТО: міністр оборони Латвії зробив оголошення
12 грудня, 2023, 20:55
Володимир Зеленський, Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель
Вступ України до ЄС може затягнутися: The Times пояснила, чому і наскільки
17 грудня, 2023, 18:18
Вже використано 97,9% бюджету за 2023 рік за новим напрямком
Міноборони запустило нову систему закупівель за стандартами НАТО
15 грудня, 2023, 14:57
Голова центробанку Туреччини Хафізе Гайє Еркан
Високі ціни на житло змусили главу центробанку Туреччини піти на радикальний крок
20 грудня, 2023, 13:29
Загалом у ДТП потрапили сім транспортних засобів, з них три автобуси та одна вантажівка
Масштабна ДТП у Туреччині: десяток загиблих, майже 60 поранених (фото)
28 грудня, 2023, 14:04

Політика

Блінкен провів зустріч є Ердоганом: стали відомі деталі
Блінкен провів зустріч є Ердоганом: стали відомі деталі
У Німеччині посилюється тиск на Шольца щодо передачі ракет Taurus Україні – ЗМІ
У Німеччині посилюється тиск на Шольца щодо передачі ракет Taurus Україні – ЗМІ
Уряд Німеччини відповів, чи буде повертати в Україну чоловіків призовного віку
Уряд Німеччини відповів, чи буде повертати в Україну чоловіків призовного віку
Уряд Польщі анонсував припинення блокади на одному з пунктів пропуску на кордоні
Уряд Польщі анонсував припинення блокади на одному з пунктів пропуску на кордоні
Естонія скликає засідання Ради держоборони через війну в Україні
Естонія скликає засідання Ради держоборони через війну в Україні
Румунія закупить для України ракети до систем Patriot та допоможе з кібербезпекою
Румунія закупить для України ракети до систем Patriot та допоможе з кібербезпекою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Російська пропаганда в захваті. Як мешканці закарпатського села порадували ворога
47K
Відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію
32K
Удар по аеродрому «Саки» в Криму: розвідка повідомила про втрати окупантів
18K
Чоловік відмовився від мобілізації, бо рідний брат уже воює: що вирішив суд
18K
Хто розголошує адреси оборонних заводів? Держаудитслужба зробила заяву
14K
У Підмосков’ї введено режим надзвичайної ситуації: яка причина (відео)

Новини

7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Вчора, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
5 сiчня, 16:41
Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
5 сiчня, 07:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua