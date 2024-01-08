Головна Світ Політика
search button user button menu button

WSJ: Путін розгортає ядерну зброю в Білорусі біля кордонів НАТО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
WSJ: Путін розгортає ядерну зброю в Білорусі біля кордонів НАТО
ЗМІ назвали ймовірне місце розміщення ядерного озброєння РФ у Білорусі
колаж: euronews.com

Російський диктатор намагається залякати Північноатлантичний альянс

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко наприкінці минулого місяця заявив, нібито Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у його країні. Ця заява пролунала на тлі посилення Росією погроз на адресу заходу. Про це пише американська газета The Wall Street Journal.

Як ідеться в публікації, посадовці зі Сполучених Штатів Америки не розкривають повною мірою свої розвідувальні дані про передавання Росією ядерної зброї до Білорусі, що свідчить про те, що Лукашенко може блефувати.

При цьому в липні 2023 року розвідуправління міноборони США заявило, що «немає жодних підстав сумніватися» в заявах російського диктатора Володимира Путіна про відправлення ядерної зброї до Білорусі.

«Федерація американських вчених проаналізувала розвідувальні дані з відкритих джерел, зокрема відеоматеріали міноборони Білорусі, і дійшла висновку, що авіабаза «Ліда», розташована за 40 кілометрів від литовського кордону, і єдине крило білоруських військово-повітряних сил, оснащене літаками Су-25, є найбільш вірогідним кандидатом на виконання нової місії Білорусі з «ядерного обміну» з Росією», – пише WSJ.

Журналісти звернули увагу на те, що заява Лукашенка прозвучала саме тоді, коли Росія посилює свої погрози на адресу Заходу. Зокрема, нещодавно Путін заявив, що «будуть проблеми» з Фінляндією після того, як НАТО «втягнуло» Гельсінкі до Альянсу.

Крім того, в листопаді 2023 року заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав Польщу «ворогом», який «може втратити свою державність».

«Провокаційний ядерний крок Путіна в Білорусі є нагадуванням про те, що стоїть на кону в Україні», – резюмує WSJ.

Нагадаємо, що наприкінці грудня Лукашенко заявив, що вся ядерна зброя з Росії, яку планували відправити до Білорусі, вже доставлена «в хорошому стані» на початку жовтня 2023 року.

Наприкінці серпня минулого року очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що до Білорусі були доставлені перші ядерні боєголовки.

Як відомо, торік 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

До слова, минулоріч у червні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сам попросив у Путіна «повернути Мінську ядерну зброю» і що готовий застосувати її «без вагань у разі агресії проти Білорусі».

Читайте також: Ядерне роззброєння України. Чому колективний Захід не вивчив урок
Теги: росія Білорусь ядерна зброя НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч проти 26 грудня 2023-го в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ»
ЗСУ назвали кількість знищених російських кораблів
6 сiчня, 07:19
Європейська заборона на російські алмази, оброблені в третіх країнах, набуде чинності з 1 березня до 1 вересня цього року
Відсьогодні заборонений імпорт алмазів із Росії до ЄС
1 сiчня, 18:45
Путін переконаний, що на Заході є люди, які хочуть роздробити країну-агресорку
«Сама Україна для нас не ворог». Путін відзначився черговою цинічною заявою
1 сiчня, 14:33

Політика

WSJ: Путін розгортає ядерну зброю в Білорусі біля кордонів НАТО
WSJ: Путін розгортає ядерну зброю в Білорусі біля кордонів НАТО
Британська розвідка: РФ відновлює радянський підрозділ контррозвідки «Смерш»
Британська розвідка: РФ відновлює радянський підрозділ контррозвідки «Смерш»
Що відбувається із здоров'ям голови Пентагону? Стали відомі нові подробиці
Що відбувається із здоров'ям голови Пентагону? Стали відомі нові подробиці
Данія може суттєво затримати постачання F-16 Україні – ЗМІ
Данія може суттєво затримати постачання F-16 Україні – ЗМІ
Протистояння Ізраїлю та Лівану: Washington Post назвав основну небезпеку
Протистояння Ізраїлю та Лівану: Washington Post назвав основну небезпеку
Атака на Україну, Конгрес США досяг угоди про запобігання шатдауну: головне за ніч
Атака на Україну, Конгрес США досяг угоди про запобігання шатдауну: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
366K
На згарищі зруйнованого ракетою київського будинку волонтери натрапили на дивну знахідку
77K
Росіяни поділилися враженнями від перебування в українському полоні
50K
Кличко став власником розкішного маєтку у Гамбурзі
42K
Відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України
30K
Уночі окупанти запускали по Україні «Шахеди»: які наслідки
27K
Кличко з дружиною ділять майно: меру Києва дістався будинок за 69 млн грн

Новини

Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Сьогодні, 08:46
На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Сильні снігопади та хуртовини: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:10
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua