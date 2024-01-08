WSJ: Путін розгортає ядерну зброю в Білорусі біля кордонів НАТО

Російський диктатор намагається залякати Північноатлантичний альянс

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко наприкінці минулого місяця заявив, нібито Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у його країні. Ця заява пролунала на тлі посилення Росією погроз на адресу заходу. Про це пише американська газета The Wall Street Journal.

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Як ідеться в публікації, посадовці зі Сполучених Штатів Америки не розкривають повною мірою свої розвідувальні дані про передавання Росією ядерної зброї до Білорусі, що свідчить про те, що Лукашенко може блефувати.

При цьому в липні 2023 року розвідуправління міноборони США заявило, що «немає жодних підстав сумніватися» в заявах російського диктатора Володимира Путіна про відправлення ядерної зброї до Білорусі.

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«Федерація американських вчених проаналізувала розвідувальні дані з відкритих джерел, зокрема відеоматеріали міноборони Білорусі, і дійшла висновку, що авіабаза «Ліда», розташована за 40 кілометрів від литовського кордону, і єдине крило білоруських військово-повітряних сил, оснащене літаками Су-25, є найбільш вірогідним кандидатом на виконання нової місії Білорусі з «ядерного обміну» з Росією», – пише WSJ.

Журналісти звернули увагу на те, що заява Лукашенка прозвучала саме тоді, коли Росія посилює свої погрози на адресу Заходу. Зокрема, нещодавно Путін заявив, що «будуть проблеми» з Фінляндією після того, як НАТО «втягнуло» Гельсінкі до Альянсу.

Крім того, в листопаді 2023 року заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав Польщу «ворогом», який «може втратити свою державність».

«Провокаційний ядерний крок Путіна в Білорусі є нагадуванням про те, що стоїть на кону в Україні», – резюмує WSJ.

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Нагадаємо, що наприкінці грудня Лукашенко заявив, що вся ядерна зброя з Росії, яку планували відправити до Білорусі, вже доставлена «в хорошому стані» на початку жовтня 2023 року.

Наприкінці серпня минулого року очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що до Білорусі були доставлені перші ядерні боєголовки.

Як відомо, торік 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

До слова, минулоріч у червні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сам попросив у Путіна «повернути Мінську ядерну зброю» і що готовий застосувати її «без вагань у разі агресії проти Білорусі».