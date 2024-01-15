Як Росія воюватиме проти НАТО
Для України головне завдання – отримати підтримку, необхідну для перемоги
У нас часто дивуються, чому «на Заході не розуміють, що Україна їх закриває собою від росії». Проблема в тому, що на Заході так не думають.
Країни НАТО звикли покладатися на військову та економічну міць США, силу Альянсу, і не бачать для росії (навіть путінської) причин нападати на НАТО. Тим більше, що росіяни і справді підкреслено уникають боєзіткнень з силами Альянсу.
Але агресія росії в Криму і на Донбасі показує, що вона може проводити широкомасштабні операції, приховуючи свою участь від тих, хто відмовляється бачити очевидне.
Варто відзначити, що на Заході загалом свідомі таких сценаріїв. Вони віддзеркалені навіть у фільмах.
У зразку високого британського гумору «Yes Prime Minister» докладно розкривається «тактика салямі», яка дощволяє москві розв'язати агресію – і не дати Заходу приводу для ядерної відповіді.
Агенти у Західному Берліні спричиняють пожежі, «на допомогу» рушають пожежні машини зі Східного Берліну, з них висаджуються спецпризначенці... поки не стає занадто пізно, приводу для удару Захід наче і не має...
Від британської класики не відстають і сучасники. ВВС зняло фільм-моделювання «World War Three: Inside the War Room». Там «тактика салямі» показується на прикладі вторгнення росії у східну Латвію – з використанням досвіду Криму і Донбасу.
Якщо у першому фільмі головний герой погоджується з потребами фінансувати звичайні озброєння, щоб вчасно зупинити «нарізання салямі» – то сценарій другого закінчується фактично відмовою Заходу від масованого ядерного удару – після того, як росія «помилково» тактичний ядерний удар уже завдала.
Усі ці сценарії показують що війна між росією і НАТО не є неможливою. Про це знають обидві сторони.
Але «знати» і «допускати реальність» – дуже різні речі.
Для України головне завдання – отримати підтримку, необхідну для перемоги.
І для Заходу ми маємо виглядати не тими, хто втягне їх у війну – а тими, хто цю війну відверне.
Донесенню цього повідомлення протидіють російські пропагандисти та агенти, а також західні і українські популісти.
Схильність популістів продавати людям «прості рішення» грає на руку росіянам.
...Що робити? Писалось багато разів. Почнімо з уряду національного порятунку. Чим довше це відкладається – тим важче буде уникнути найгірших сценаріїв.
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