Як Росія воюватиме проти НАТО

Війна між НАТО та Росією стає всі більш реальною

Для України головне завдання – отримати підтримку, необхідну для перемоги

У нас часто дивуються, чому «на Заході не розуміють, що Україна їх закриває собою від росії». Проблема в тому, що на Заході так не думають.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Країни НАТО звикли покладатися на військову та економічну міць США, силу Альянсу, і не бачать для росії (навіть путінської) причин нападати на НАТО. Тим більше, що росіяни і справді підкреслено уникають боєзіткнень з силами Альянсу.

Але агресія росії в Криму і на Донбасі показує, що вона може проводити широкомасштабні операції, приховуючи свою участь від тих, хто відмовляється бачити очевидне.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Варто відзначити, що на Заході загалом свідомі таких сценаріїв. Вони віддзеркалені навіть у фільмах.

У зразку високого британського гумору «Yes Prime Minister» докладно розкривається «тактика салямі», яка дощволяє москві розв'язати агресію – і не дати Заходу приводу для ядерної відповіді.

Агенти у Західному Берліні спричиняють пожежі, «на допомогу» рушають пожежні машини зі Східного Берліну, з них висаджуються спецпризначенці... поки не стає занадто пізно, приводу для удару Захід наче і не має...

Від британської класики не відстають і сучасники. ВВС зняло фільм-моделювання «World War Three: Inside the War Room». Там «тактика салямі» показується на прикладі вторгнення росії у східну Латвію – з використанням досвіду Криму і Донбасу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Якщо у першому фільмі головний герой погоджується з потребами фінансувати звичайні озброєння, щоб вчасно зупинити «нарізання салямі» – то сценарій другого закінчується фактично відмовою Заходу від масованого ядерного удару – після того, як росія «помилково» тактичний ядерний удар уже завдала.

Усі ці сценарії показують що війна між росією і НАТО не є неможливою. Про це знають обидві сторони.

Але «знати» і «допускати реальність» – дуже різні речі.

Для України головне завдання – отримати підтримку, необхідну для перемоги.

І для Заходу ми маємо виглядати не тими, хто втягне їх у війну – а тими, хто цю війну відверне.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Донесенню цього повідомлення протидіють російські пропагандисти та агенти, а також західні і українські популісти.

Схильність популістів продавати людям «прості рішення» грає на руку росіянам.

...Що робити? Писалось багато разів. Почнімо з уряду національного порятунку. Чим довше це відкладається – тим важче буде уникнути найгірших сценаріїв.