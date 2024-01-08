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Мінськ проведе вибори без спостерігачів ОБСЄ: заява білоруського МЗС

Катерина Іванова
glavcom.ua
Мінськ проведе вибори без спостерігачів ОБСЄ: заява білоруського МЗС
Опозиція вже охрестила цей день як «виборами без вибору»
фото: picture-alliance / S. Grits

Режим Лукашенка звинуватив Захід у «спробах втручання у внутрішні справи Білорусі»

Мінськ не залучатиме працівників ОБСЄ для спостереження за «виборами» до палати представників і місцевих рад, які заплановані на 25 лютого. Про це пише пресслужба білоруського МЗС на офіційній сторінці у соціальній мережі X (Twitter).

«Білорусь утримається від запрошення спостерігачів ОБСЄ на парламентські вибори. Ми будемо готові переглянути наші підходи, якщо Захід відмовиться від своєї незаконної політики санкцій і спроб втручатися у внутрішні справи», – заявив постпред Білорусі при міжнародних організаціях у Відні Андрей Дапкюнас. 

Як повідомляє Zerkalo.io, раніше про це казав також очільник ЦВК Білорусі Ігор Карпенко, зазначивши, що Білорусь проводить вибори «для себе». Водночас він сказав, що Мінськ планує запросити представників виборчих комісій з країн СНД та Всесвітньої асоціації виборних органів. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та інші опозиційні діячі закликали білорусів не брати участь у голосуванні.

Нагадаємо, Лукашенко заборонив судити себе після складання повноважень. Білоруський диктатор підписав закон, який надає гарантії йому та його родині.

Також Лукашенко почав погрожувати Україні через відмову вести переговори з РФ (відео).

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Теги: Білорусь вибори путін закон Світлана Тихановська диктатор переговори відео запрошення

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