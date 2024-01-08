Мінськ проведе вибори без спостерігачів ОБСЄ: заява білоруського МЗС

Опозиція вже охрестила цей день як «виборами без вибору»

Режим Лукашенка звинуватив Захід у «спробах втручання у внутрішні справи Білорусі»

Мінськ не залучатиме працівників ОБСЄ для спостереження за «виборами» до палати представників і місцевих рад, які заплановані на 25 лютого. Про це пише пресслужба білоруського МЗС на офіційній сторінці у соціальній мережі X (Twitter).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Білорусь утримається від запрошення спостерігачів ОБСЄ на парламентські вибори. Ми будемо готові переглянути наші підходи, якщо Захід відмовиться від своєї незаконної політики санкцій і спроб втручатися у внутрішні справи», – заявив постпред Білорусі при міжнародних організаціях у Відні Андрей Дапкюнас.

Як повідомляє Zerkalo.io, раніше про це казав також очільник ЦВК Білорусі Ігор Карпенко, зазначивши, що Білорусь проводить вибори «для себе». Водночас він сказав, що Мінськ планує запросити представників виборчих комісій з країн СНД та Всесвітньої асоціації виборних органів. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та інші опозиційні діячі закликали білорусів не брати участь у голосуванні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Лукашенко заборонив судити себе після складання повноважень. Білоруський диктатор підписав закон, який надає гарантії йому та його родині.

Також Лукашенко почав погрожувати Україні через відмову вести переговори з РФ (відео).