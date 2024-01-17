Вступ України до НАТО: Дуда назвав терміни

Польща, як і інші країни Заходу, закликала до подальшої підтримки України

Україна не може вступити до НАТО до завершення війни з Росією, проте розпочати процедуру можна було б вже зараз. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Офіційний сайт президента Польщі.

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«Під час війни це неможливо, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення до НАТО, що б розпочало процес обговорення цього питання в окремих національних парламентах держав-членів Альянсу. Цей процес може тривати, він надзвичайно важливий для морального стану захисників України», – сказав він у Давосі.

Він додав, що присутність України в НАТО також важлива для міцності всього Альянсу та безпеки Польщі. Польща, як і інші країни Заходу, закликала до подальшої підтримки України. Президент Польщі заявив, це ключове питання безпеки в Європі. «Якщо Росія в цій війні переможе, то буде продовжувати свою агресивну політику, а якщо буде продовжувати свою агресивну політику, то практично очевидно, що нападе знову й будемо мати чергову війну наслідком російської агресії», – уточнив Дуда.

Президент Польщі також запевнив, що Україна може бути спокійною щодо підтримки Польщі. За його словами, Варшава продовжить підтримувати зусилля Києва щодо відсічі російському загарбнику і вірить у те, що Україна переможе і буде вільною, незалежною і вічною державою.