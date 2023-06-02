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«Людям потрібні не заспокійливі, а «озвірин». Кім анонсував основну битву за Україну

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Людям потрібні не заспокійливі, а «озвірин». Кім анонсував основну битву за Україну
Українці вже не потребують заспокійливого у вигляді Кіма та Арестовича
фото з відкритих джерел

Глава Миколаївської ОВА пояснив, куди він зник з інформаційного простору

Якщо на початку вторгнення українцям були потрібні «заспокійливі пігулки» у вигляді Олексія Арестовича та Віталія Кіма для того, щоб збалансувати суспільство, то зараз українцям навпаки потрібен «озвірин». В інтерв’ю «Главкому» голова Миколаївської ОВА пояснив це тим, що близиться дата українського контрнаступу і суспільство має до нього підготуватися. 

«Люди мають активізуватися, мобілізуватися та включитися знову. Бо працювати на адреналіні завжди легко на коротку перспективу, а от на довгу – набагато важче. А це треба робити, бо війна йде, допомагати та віддаватися для перемоги треба. Попереду у нас основна битва, на якій треба сконцентруватися», – зазначив Кім.

Віталій Кім пояснив, що є завдання від президента Зеленського – звільнити всі території в кордонах 1991 року.

«Тому будемо працювати перманентно, поки не виконаємо завдання чи не надійде нових команд», – додав Кім.

Зараз в українському суспільстві актуальна інша інформаційна система. Люди звикли до бойових дій, а тому не потребують постійного «заспокійливого» у вигляді Кіма та Арестовича.

«Зараз вже працює інформаційна система, якої не було на початку війни, – тож нащо я буду дублювати ці функції? Навіть навпаки – інформаційні ресурси часто-густо намагаються зі мною комунікувати, але в мене просто не вистачає на це часу. Я вже трохи відвик від публічності і повернувся до щоденної роботи, яку і маю, перш за все, робити», – каже голова Миколаївської ОВА.

Кім розповів, що в його робочому графіку також відбулися кардинальні зміни. 

«Змінилися цілі і пріоритети. Тоді військова тематика займала 100% часу, все змінювалося щодня і відбувалися щоденні наради. Стояло питання вижити та відбитися. Зараз горизонт планування трохи інший, тому й нема щоденного інформування. Наразі в наші задачі входить не тільки допомога армії, але й економіка – відновлення робочих місць, перезапуск підприємств та інше. Я ж не можу щодня виступати і казати, що за пів року ми відбудуємо якийсь об’єкт. Тож відповідно і засоби інформування змінилися», – зазначив він.

Зазначимо, що одним з героїв інформаційного фронту початку широкомасштабної російської агресії був голова Миколаївської військової обласної адміністрації Віталій Кім, проте зараз, як він сам каже, він поступово відійшов у тінь.

Нагадаємо, що нещодавно генерал Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва майже з початку повномасштабного вторгнення, розповів, як потоваришував із головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.  

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Теги: війна Миколаїв Віталій Кім

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