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Бахмут: Сирський показав околиці міста, всіяні трупами росіян (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бахмут: Сирський показав околиці міста, всіяні трупами росіян (відео)
фото: Генштаб

На відео показаний один з боїв українських штурмовиків.

На Бахмутському напрямку Донецької області українські воїни атакували бліндажі та окопи росіян і зайняли їхні позиції. Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський опублікував потужні кадри з околиць Бахмута.

На відео показаний один з боїв українських штурмовиків. «Околиці Бахмута. Сили оборони продовжують просуватися вперед і знищувати ворога. Слава Україні», – зазначив Сирський.

Про масштаби боїв на околицях Бахмута свідчить кількість трупів ліквідованих загарбників.

Нагадаємо, триває 461-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби РФ завдала два масованих ракетно-авіаційних удари по території України. Учора вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА Shahed. 

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Теги: історія ворог відео Бахмут війна

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