Чи введе НАТО своїй війська в Україну: прогноз МЗС

До завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави не будуть вводити свої війська на територію нашої країни

Україна більше не просить НАТО про введення військ

Країни Північноатлантичного союзу не вводитимуть війська на територію України до завершення війни. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

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«До завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави не будуть вводити свої війська на територію нашої країни. Щобільше, ми цього не просимо», – заявив Кулеба.

Більше того, міністр додав, що коли Україна стане членом НАТО, «наші бригади стоятимуть в інших країнах НАТО і захищатимуть їх».

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Раніше ексочільник НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що деякі країни НАТО можуть захотіти ввести війська в Україну, якщо на літньому саміті Альянсу в Вільнюсі Києву не нададуть реальних гарантій безпеки.

Нагадаємо, триває 470-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, житлових кварталів. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.