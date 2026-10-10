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Переговори в Маямі пішли не за планом: радник Зеленського розповів нові деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Переговори в Маямі пішли не за планом: радник Зеленського розповів нові деталі
спеціальний представник президента США Стів Віткофф назвав переговори конструктивними
фото з відкритих джерел

Зустріч мала тривати ще один день, однак учасники не проводитимуть другого раунду переговорів у запланованому форматі

Зустріч представників США, України, європейських країн і НАТО, під час якої сторони обговорили можливі шляхи деескалації та завершення війни до початку зими, завершилася достроково. Переговорна група від України вже перебуває на шляху додому. Про це повідомив радник Президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, повідомляє «Главком»

«Групи вже в дорозі додому», – сказав Литвин.

На запитання, чи були скасовані переговори, заплановані на сьогодні, 10 жовтня, радник Президента зазначив: «Не те, щоб скасували, просто перший (день – ред.) вийшов довшим і ще трохи з іншим присмаком».

Раніше повідомлялося, що, окрім української переговорної групи, у США перебували й представники Європи.

Переговори стосовно миру відбулися вчора у Флориді, й планувалося, що вони продовжаться сьогодні, 10 жовтня. Під час їх проведення стало відомо про рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції на російський дизель.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі X назвав переговори конструктивними. За його словами, учасники обговорили можливості деескалації та завершення війни, гарантії безпеки для України, стійкість енергетичної системи напередодні зими та повоєнне відновлення. «Обговорення було плідним і допомогло визначити напрями для подальшого опрацювання перед наступним контактом США з Росією», – зазначив Віткофф.

Переговори відбувалися на тлі нових домовленостей між Вашингтоном і Москвою. Поки українська, американська та європейська делегації проводили переговори в Маямі, президент США Дональд Трамп поспілкувався телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним.

За підсумками розмови Трамп оголосив про домовленість щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки. Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка дозволяє операції з продажу, постачання, розвантаження та імпорту дизельного пального російського походження до 7 квітня 2027 року.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував це рішення, назвавши його «слабкістю» Вашингтона та «подарунком» Путіну. На його думку, послаблення обмежень дозволить Росії отримати додаткові кошти для продовження війни. Зеленський також поставив під сумнів доцільність переговорів у Маямі на тлі домовленостей США з Росією.

«Я вважаю, що нашу команду просто використовують як димову завісу», – заявив президент України.

Домовленість із Росією викликала критику серед американських законодавців. Конгресмен-республіканець Дон Бейкон назвав підтримку російської воєнної економіки неприйнятною та звинуватив Трампа в поблажливому ставленні до Путіна.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь також розкритикував рішення адміністрації США. На його переконання, послаблення обмежень на російське дизельне пальне принесе економічну вигоду Москві та Пекіну, водночас підриваючи санкційний тиск на Кремль. Блюменталь назвав домовленість ганебною та заявив, що вона суперечить зусиллям Конгресу щодо посилення санкцій проти Росії.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Дмитро Литвин дизельне пальне переговори Стів Віткофф

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