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Зеленський назвав умови завершення гарячої фази війни

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Зеленський назвав умови завершення гарячої фази війни
Одним із ключових чинників президент назвав вступ України до НАТО
фото: Офіс президента України

Президент наполягає на сильній армії, гарантіях партнерів і збереженні санкцій проти РФ

Україна може перейти до дипломатичного врегулювання війни за умови надійних гарантій безпеки, збереження сильної армії та міжнародного тиску на Росію. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю британському ведучому Пірсу Моргану, повідомляє «Главком».

Зеленський пояснив, що завершення гарячої фази війни не повинно створити для Росії можливості підготуватися до нового нападу. За його словами, Україні потрібні такі умови безпеки, які захистять державу не лише від негайної загрози, а й у наступні роки.

Одним із ключових чинників президент назвав вступ України до НАТО. Він наголосив, що членство в Альянсі має значення не лише як політичне рішення, а і як гарантія того, що в разі нової агресії Україна не залишиться сам на сам із Росією.

Водночас Зеленський зауважив, що самої перспективи членства в НАТО недостатньо. Україна має зберегти власні оборонні спроможності та не погоджуватися на скорочення війська, яке може поставити під загрозу її безпеку.

«Українська армія має бути найбільшою професійною армією в Європі», – заявив президент, пояснюючи, чому вважає сильне військо однією з основ майбутньої безпеки.

Володимир Зеленський під час інтерв’ю британському ведучому Пірсу Моргану
Володимир Зеленський під час інтерв’ю британському ведучому Пірсу Моргану
скриншот відео Piers Morgan Uncensored

Які гарантії безпеки потрібні Україні

Серед важливих умов Зеленський назвав конкретні зобов’язання партнерів, зокрема Сполучених Штатів, а також участь європейських країн у забезпеченні безпеки. Він підтримав ідею присутності представників держав-партнерів в Україні після припинення бойових дій.

За його словами, така присутність могла б стримувати Росію від повторного наступу. Зеленський також звернув увагу на безпеку в Чорному морі та можливість залучення партнерів до контролю за дотриманням домовленостей, зокрема для підтримання роботи морських маршрутів.

Президент пояснив, що Москва заперечує проти присутності іноземних військових в Україні, однак сам факт такого спротиву викликає запитання щодо справжніх намірів Кремля. Якщо Росія справді не планує нового нападу, присутність партнерів мала б зменшувати ризик відновлення бойових дій.

Ще однією умовою Зеленський назвав збереження санкційного тиску на РФ. На його думку, послаблення обмежень може збільшити ризик нового вторгнення, адже Росія отримає більше можливостей відновлювати свої військові ресурси.

Чому територіальне питання має вирішуватися на рівні лідерів

Під час інтерв’ю Морган порушив питання територій, які Росія окупувала, та можливих компромісів для припинення війни. Зеленський визнав, що це одне з найскладніших питань переговорів. На його думку, вирішити його можна лише за безпосередньої участі лідерів України та Росії.

Президент наголосив, що Україна не довіряє Кремлю, а тому будь-які домовленості мають передбачати реальні гарантії виконання. Він також відкинув підхід, за якого Україна мала б поступитися територіями, не отримавши натомість дієвих механізмів захисту від нової агресії.

Зеленський пояснив, що для України важливі не лише політичні формулювання угоди, а й конкретні наслідки її виконання. Припинення вогню або замороження конфлікту не матиме тривалого результату, якщо Росія використає паузу для підготовки до наступного наступу.

Отже, українська позиція, озвучена в інтерв’ю, полягає в тому, що дипломатичний шлях має спиратися на сильну армію, підтримку союзників, санкційний тиск і гарантії, які зменшать ризик повторної війни.

До слова, раніше «Главком» розповідав, яку допомогу Україна має отримати на шляху до вступу в НАТО. Питання підтримки партнерів залишається одним із ключових у дискусіях про майбутню безпеку України.

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Теги: безпека Володимир Зеленський військові армія росія Офіс президента

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