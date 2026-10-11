Ураган «Ісайяс» накрив США: щонайменше четверо загиблих і майже мільйон людей без світла

Люди шукають свої речі після урагану

Ураган завдав значних руйнувань уздовж Мексиканської затоки

Потужний ураган «Ісайяс», який став першим ураганом нинішнього атлантичного сезону, обрушився на узбережжя Флориди у статусі шторму другої категорії, після чого просунувся далі на північ через Алабаму. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Стихія завдала значних руйнувань уздовж Мексиканської затоки: вітер зривав дахи й фасади готелів та житлових висоток у Дестіні, Пенсаколі та Панама-Сіті-Біч, виривав з корінням дерева й валив лінії електропередач.

Наразі відомо щонайменше про чотирьох загиблих унаслідок негоди. У Флориді жінка загинула через падіння дерева на її будинок, а чоловік отруївся чадним газом від генератора. В Алабамі жертвами шторму стали ще двоє людей – через падіння дерева на помешкання та смертельну ДТП, спричинену поваленим деревом. Наразі майже 900 тис. споживачів залишаються без електропостачання.

Президент Дональд Трамп вже схвалив оголошення надзвичайного стану для Флориди, Алабами та Джорджії, що дозволяє залучити федеральну допомогу, а Міненерго США виділило сиру нафту з резервів для покриття перебоїв у постачанні. Синоптики попереджають про загрозу проливних дощів, раптових повеней і торнадо в Джорджії, Кароліні та долині Теннессі.

Паралельно з цим у Тихому океані посилився ураган «Саймон», який разом із тропічним штормом «Рейчел» загрожує повенями й зсувами ґрунту півдню Каліфорнії та Мексиці.

Як відомо, у Японії внаслідок сильних опадів, спричинених тайфуном «Дуцзюань», загинули шестеро людей, ще щонайменше шестеро вважаються зниклими безвісти.

Кабінет міністрів повідомив, що станом на вівторок закон про допомогу при стихійних лихах було застосовано загалом до 25 муніципалітетів у зв’язку з сильними дощами, спричиненими тайфуном «Дуцзянь».

До слова, Міністерство закордонних справ України не має підтвердженої інформації про загиблих українців внаслідок повені у Непалі. Зниклими безвісти вважаються 56 людей.