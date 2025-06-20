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Нідерландський парламент визнав депортацію кримських татар геноцидом

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Нідерландський парламент визнав депортацію кримських татар геноцидом
Нідерландський парламент визнав геноцидом депортацію кримських татар 1944 року
фото з відкритих джерел

Нідерланди стали сьомою країною, яка офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом

Нижня палата парламенту Нідерландів 19 червня підтримала визнання депортації кримських татар 1944 року геноцидом. Про це вказано в офіційному повідомленні пресслужби Нижньої палати парламенту, передає «Главком».

У клопотанні зазначено, що низка країн вже визнала масове виселення кримських татар 1944 року геноцидом за сучасними міжнародними стандартами. Нижня палата парламенту Нідерландів підтвердила це в офіційному рішенні.

Документ також наголошує, що після окупації Криму Росією у 2014 році багато кримських татар зазнали переслідувань, безпідставних арештів, тортур та зникнень безвісти. Там ідеться, що Росія, ймовірно, продовжує політику геноциду щодо кримськотатарського народу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Нижній палаті парламенту Нідерландів за ухвалене рішення.

«Це потужний жест солідарності з кримськотатарським народом, який досі зазнає переслідувань під час тимчасової окупації росією українського Криму», – написав він.

Сибіга зазначив, що Нідерланди стали сьомою країною, яка офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом, та закликав інші держави долучитися до цього.

«Визнання цієї історичної несправедливості має вирішальне значення не лише для встановлення істини, а й для запобігання майбутнім звірствам», – підкреслив міністр.

Відомо, що депортація кримських татар відбулася у травні 1944 року за особистим наказом Йосипа Сталіна. Тоді було насильно виселено понад 190 тисяч людей із Криму, яких влада визнала «зрадниками».

«Главком» повідомляв, що12 листопада 2015 року Верховна Рада України визнала цю депортацію геноцидом, а 18 травня встановила День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Раніше Главком писав, що депортацію визнали актом геноциду кримськотатарського народу у 2019 року Латвія та Литва, у 2022 – Канада, у 2024 – Польща. Сенат Чехії в 2024 році визнав масову депортацію кримських татар із Криму в 1944 році актом геноциду

 

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Теги: кримські татари геноцид Нідерланди

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