Білий дім повідомив, чи візьме Трамп участь у саміті НАТО

Лівітт на брифінгу відповіла про участь Трампа у саміті НАТО

Білий дім підтвердив участь Трампа у саміті НАТО в Гаазі

Президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 24-26 червня в Гаазі. Про це розповіла речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу.

«Я можу підтвердити, що Трамп поїде на саміт НАТО», – заявила журналістам вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський поділився очікуваннями від саміту НАТО

«Що стосується НАТО, то Рютте мені сказав, що вони б дуже хотіли, щоб Україна була. А Україні дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути представлена. Різних сигналів щодо НАТО дуже багато», – сказав Зеленський.

Зауважимо, саміт НАТО відбудеться 24-25 червня на майданчику World Forum у Гаазі. Це перший за всю історію альянсу випадок, коли Нідерланди приймають такий саміт. Очікується участь понад шести тисяч делегатів і двох тисяч журналістів з 32 країн-членів НАТО та партнерів.

Нагадаємо, українська делегація на сесії Парламентської асамблеї НАТО у США домоглася офіційного запрошення України на червневий саміт Альянсу.

У фінальній резолюції, ухваленій на сесії в Дейтоні, було вказано, що шлях України до членства в НАТО незворотній. Також Україна має стати учасницею майбутнього саміту.

Раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що президент України Володимир Зеленський вже отримав запрошення на саміт Північноатлантичного альянсу, який цього року проходитиме у Гаазі.

Брекельманс також підтвердив, що на саміті НАТО буде присутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

До слова, Сполучені Штати Америки виступали проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24 червня 2025 року в Гаазі.

Як відомо, цьогоріч саміт лідерів G7 відбудеться у канадській провінції Альберта 15-17 червня, де також буде присутній український президент.