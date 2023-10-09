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Коболєв, щодо якого триває слідство, став радником президентки Молдови

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Коболєв, щодо якого триває слідство, став радником президентки Молдови
фото: Forbes

За словами ексглави «Нафтогазу», він бере участь у процесі аудиту боргів Молдови перед російським «Газпромом»

Колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв став радником президента Молдови Маї Санду. Про це Коболєв повідомив в ході засідання Вищого антикорупційного суду, який розглядав продовження йому запобіжного заходу.

За словами ексглави «Нафтогазу», він бере участь у процесі аудиту боргів Молдови перед російським «Газпромом».

«Я є радником президента Молдови, я допомагаю цій країні завершити процес аудиту боргів перед «Газпромом»», – сказав Коболєв на суді.

Це оголошення він зробив у зв'язку з клопотанням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури продовжити запобіжний захід.

«Ці обов'язки (у межах обраного запобіжного заходу, – «Главком») відносно сильно шкодять моїм можливостям як працювати, так і виконувати завдання, які важливі для забезпечення енергетичної безпеки України та деяких країн Європи. Прошу суд клопотання відхилити», – заявив Коболєв.

Нагадаємо, 6 жовтня, Вищий антикорупційний суд продовжив на один місяць запобіжний захід ексголові НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву. 

Раніше, 25 вересня поточного року ВАКС зменшив розмір застави колишньому голові правління Нафтогазу Андрію Коболєву з 229 мільйонів гривень до 107 млн грн.

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Теги: Молдова Місяць прокурор Андрій Коболєв Нафтогаз України Антикорупційний суд

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