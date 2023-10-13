Україна відкриє пункт пропуску, який був закритий з початку війни
Пункт пропуску «Кучурган» розташований на кордоні з невизнаним Придністров'ям
Україна відкриває міжнародний пункт пропуску «Кучурган» в Одеській області, який був закритий з початку війни. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів №920-р.
«Кучурган» розташований на кордоні з частиною Молдови, яка від початку 90-х років окупована російськими військами (невизнана Придністровська молдавська республіка).
Нагадаємо, після російського вторгнення в Україну Кабмін з 28 лютого 2022 року закрив 79 пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю, розташованих на кордоні з Росією та Білоруссю.
У квітні 2023 року на українсько-молдовському кордоні запрацював перший спільний пункт пропуску для залізничного сполучення у пункті пропуску «Серпневе 1 – Басараб’яска».
Також раніше росіяни пошкодили пункт пропуску між Україною та Румунією.
Коментарі — 0