Україна відкриє пункт пропуску, який був закритий з початку війни

Пункт пропуску «Кучурган» розташований на кордоні з невизнаним Придністров'ям

Україна відкриває міжнародний пункт пропуску «Кучурган» в Одеській області, який був закритий з початку війни. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів №920-р.

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«Кучурган» розташований на кордоні з частиною Молдови, яка від початку 90-х років окупована російськими військами (невизнана Придністровська молдавська республіка).

Нагадаємо, після російського вторгнення в Україну Кабмін з 28 лютого 2022 року закрив 79 пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю, розташованих на кордоні з Росією та Білоруссю.

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У квітні 2023 року на українсько-молдовському кордоні запрацював перший спільний пункт пропуску для залізничного сполучення у пункті пропуску «Серпневе 1 – Басараб’яска».

Також раніше росіяни пошкодили пункт пропуску між Україною та Румунією.