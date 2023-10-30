Молдова блокує понад 30 сайтів та шість каналів

У Молдові заявили, що дія сайтів та каналів, які планують заблокувати, в сукупності з усім гібридним арсеналом Росії спрямовані проти їхньої влади

Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови підписала наказ про блокування на території країни 31 інтернет-порталу, 21 з яких безпосередньо керують із Росії. Про це розповів голова СІБ Александру Мустяца на пресбрифінгу, передає NewsMaker.

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«Очевидно, що у національному медіапросторі можна поставити знак рівності між злочинною групою Плахотнюка та злочинною групою Шора (проросійські олігархи-втікачі – «Главком»). Їхні дії в сукупності з усім гібридним арсеналом Росії спрямовані проти Молдови. Сьогоднішнім рішенням Нацкомісії щодо НС держава захищає наш інформаційний простір», – сказав глава СІБ.

Деякі сайти вже заблоковані. Під блокування потраплять наступні портали:

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Також Комісія з надзвичайних ситуацій 30 жовтня ухвалила рішення призупинити роботу шести телеканалів: Orizont TV, Prime, Canal 2, Canal 3, Publika TV та ITV Moldova.

Нагадаємо, в грудні 2022 року Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови призупинила дію ліцензій шести телеканалів з метою «захисту національного інформаційного простору та запобігання ризику дезінформації»: TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova і RTR Moldova.

У березні 2023 року у Молдові заблокували п’ять сайтів російського пропагандистського медіа Sputnik. 13 вересня з Молдови депортували керівника російського пропагандистського агентства Sputnik Moldova Віталія Денисова, заборонивши йому в’їзд у країну на 10 років. Як з’ясував The Insider, Денисов, імовірно, є кадровим офіцером 72-го центру спеціальної служби ГРУ Росії, який займається збором інформації із закордонних резидентур російської розвідки та поширює інформаційні фейки на закордонну аудиторію.

У липні 2023 року уряд Молдови схвалив створення Центру стратегічних комунікацій та протидії дезінформації «Патріот».