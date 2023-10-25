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Молдова рішуче вдарила по інформаційній пошесті з РФ

glavcom.ua
Служба безпеки та інформації (SIS) Молдови заблокувала доступ до 22 сайтів російських ЗМІ
фото з відкритих джерел

Молдова продовжує захищати себе від інформаційних агентів Кремля

24 жовтня спікерка МЗС РФ Марія Захарова зазначила, що «Росія кваліфікує рішення молдавської влади щодо закриття телеканалів як цинічний утиск прав національних меншин і вимагає від профільних міжнародних організацій дати адекватну оцінку події і вжити всіх належних заходів».

Насправді, «цинічний утиск прав національних меншин» полягає в тому, що Служба безпеки та інформації (SIS) Молдови заблокувала доступ до 22 сайтів російських ЗМІ, більшість із яких є державними. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті відомства.

У SIS підкреслили, що низка російських ЗМІ «змінювала зміст інформації, що розповсюджується в публічному полі в умовах надзвичайного стану». При цьому самі зміни виходили від «органів державної влади держави, яка перебуває у стані військового конфлікту та визнана державою-агресором», – вважають у відомстві.

Під блокування у Молдові потрапили сайти телеканалів «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», «Царьград», НТВ, ТВЦ, «Звезда», РЕН ТВ, «Мир», «Пятый канал», «Москва 24», «360», «Спас». Обмежується робота ВГТРК, RT, «Вести.ru», Smotrim.ru, а також радіо «Вести ФМ» та «Маяк». Розпорядження надіслано молдовським провайдерам для «негайного блокування».

Нагадаємо, у середині вересня у Кишиневі затримали керівника «Sputnik Молдова» Віталія Денісова, який є кадровим офіцером 72-го центру спеціальної служби (в/ч 54777), що на користь ГРУ займається інформаційними вкидами та дезінформацією зарубіжної аудиторії.

А сам сайт «Sputnik Молдова» було заблоковано в країні одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. 7 березня 2023 року влада Молдови також обмежила доступ ще до п'яти сайтів Sputnik.

У липні 2023 року з’явилося велике розслідування про співробітників спецслужб у посольстві РФ в Кишиневі. Після цього з країни було вислано 45 російських дипломатів.

Отже, Молдова продовжує захищати себе від подібних «супутників ГРУ». Але роботи із зачистки від цієї інформаційної пошесті у всьому світі ще чимало. 

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Теги: пропаганда росія ЗМІ Молдова

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